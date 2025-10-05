scorecardresearch
 

Feedback

ऋषिकेश में मॉडलिंग रिहर्सल पर विवाद, हिंदू संगठन ने मॉडल के पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक पर जताई आपत्ति

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक मॉडलिंग रिहर्सल ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब एक हिंदू संगठन के कुछ सदस्यों ने युवतियों के वेस्ट्रन कपड़ों में रैंप वॉक करने पर आपत्ति जताई हैं. उन्होंने कहा ये इसे शहर की आध्यात्मिक छवि का अपमान है.

Advertisement
X
ऋषिकेश में मॉडलिंग रिहर्सल के दौरान विवाद. (photo: ITG)
ऋषिकेश में मॉडलिंग रिहर्सल के दौरान विवाद. (photo: ITG)

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक मॉडलिंग रिहर्सल के दौरान युवतियों द्वारा पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक करने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने आपत्ति जताई हैं. उनका कहना है कि ये शहर की आध्यात्मिक छवि का अपमान है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, आगामी दिवाली मेले के तहत लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शनिवार को एक होटल के अंदर युवतियां फैशन वॉक की प्रैक्टिस कर रही थीं. इसी दौरान राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने इस एक्टिविटी पर आपत्ति जताई.

'सनातन मूल्यों के खिलाफ...'

सम्बंधित ख़बरें

दशहरे के लॉन्ग वीकेंड में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 ठिकाने 
बीच या पहाड़, सेकंड होम के लिए ये 5 शहर सबसे हॉट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन 
नींद के लिए हजारों रुपये खर्च कर रहे लोग, 'स्लीप टूरिज्म' बन रहा नया ट्रेंड 
कोई 'श्रीराम' तो कोई 'हनुमान' के गेटअप में पहुंचा थाने 
Ramlila actors reached the police station (Photo- ITG)
यहां कोई 'श्रीराम' तो कोई 'हनुमान' के गेटअप में धरना देने पहुंचा कोतवाली  

भटनागर ने कहा कि पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक ऋषिकेश की पहचान और सनातन मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सनातन धर्म महिलाओं को शालीन वस्त्र पहनने की शिक्षा देता है. इस तरह के आयोजन सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं.'

घटना का वीडियो वायरल

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब होटल मालिक के बेटे अक्षत गोयल की प्रदर्शनकारियों से बहस हो गई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया.

Advertisement

इस तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान एक मॉडल अपनी बात पर अड़ी रही और संगठन के एक सदस्य से भिड़ गई.

इस बीच लायंस क्लब के अध्यक्ष पंकज चांदनी ने स्पष्ट किया कि ये शो मिस ऋषिकेश चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा था और इसका उद्देश्य युवतियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था. उन्होंने कहा, 'हमारा इरादा किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement