ऋषिकेश में मॉडलिंग रिहर्सल पर विवाद, हिंदू संगठन ने मॉडल के पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक पर जताई आपत्ति

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक मॉडलिंग रिहर्सल के दौरान युवतियों द्वारा पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक करने पर हिंदू संगठन के सदस्यों ने आपत्ति जताई हैं. उनका कहना है कि ये शहर की आध्यात्मिक छवि का अपमान है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, आगामी दिवाली मेले के तहत लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शनिवार को एक होटल के अंदर युवतियां फैशन वॉक की प्रैक्टिस कर रही थीं. इसी दौरान राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने इस एक्टिविटी पर आपत्ति जताई.

'सनातन मूल्यों के खिलाफ...'

भटनागर ने कहा कि पश्चिमी कपड़ों में रैंप वॉक ऋषिकेश की पहचान और सनातन मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सनातन धर्म महिलाओं को शालीन वस्त्र पहनने की शिक्षा देता है. इस तरह के आयोजन सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं.'

घटना का वीडियो वायरल

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब होटल मालिक के बेटे अक्षत गोयल की प्रदर्शनकारियों से बहस हो गई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया.

Advertisement

इस तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान एक मॉडल अपनी बात पर अड़ी रही और संगठन के एक सदस्य से भिड़ गई.

इस बीच लायंस क्लब के अध्यक्ष पंकज चांदनी ने स्पष्ट किया कि ये शो मिस ऋषिकेश चुनने के लिए आयोजित किया जा रहा था और इसका उद्देश्य युवतियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था. उन्होंने कहा, 'हमारा इरादा किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है.'

---- समाप्त ----