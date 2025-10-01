scorecardresearch
 

Feedback

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी, बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Advertisement
X
फुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती मल्लिकार्जुन खड़गे (Photo: PTI)
फुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती मल्लिकार्जुन खड़गे (Photo: PTI)

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) और भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (INC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां कम्प्लीट चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है. वे इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं.

मल्लिकार्जुन खड़गे (88) एक सीनियर सांसद और कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं. अक्टूबर 2022 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई चुनावी मुकाबलों में पार्टी का नेतृत्व किया है और राष्ट्रीय रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. 

1942 में जन्मे खड़गे का राजनीतिक सफर दशकों लंबा है, इस दौरान उन्होंने एक सांसद, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया है. उनके करियर की पहचान एक ज़मीनी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, जिसमें मज़बूत संगठनात्मक कौशल भी शामिल है. पार्टी अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कांग्रेस को उसके सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दौर से उबारने का भार उठाया है.

सम्बंधित ख़बरें

patna cwc meeting congress rahulgandhimallikarjun kharge
योगी आदित्यनाथ के नाम पर बिहार में खड़गे का दांव कितना होगा कारगर? 
LoP in Lok Sabha Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में 24 सितंबर को बैठक, खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल 
मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष ने GST सुधारों पर PM मोदी को घेरा (Photo: PTI)
'गब्बर सिंह टैक्स जनता नहीं भूलेगी', खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, जानें- पीएम के संबोधन पर क्या बोला विपक्ष 
Kharge modi
'46 बार विदेश गए, मणिपुर एक बार भी नहीं...', PM के दौरे पर खड़गे ने उठाए सवाल 
Delhi Aaj Tak: Hearing on Bihar elections in the Supreme Court, what will the decision be?
बिहार चुनाव रोल पर SC में सुनवाई, पारदर्शिता पर उठे सवाल, देखें  
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement