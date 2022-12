राहुल गांधी ने New Year पर देशवासियों को दी बधाई, लिखा- 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान

Happy New Year 2023: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार रात को देशवासियों को नए साल की बधाई दी. उन्होंने ट्विटर पर अपनी भारत यात्रा से जुड़ी एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा- उम्मीद है 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान... Wishing everyone a very Happy New Year!

मालूम हो कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हुए हैं. वह इस यात्रा के जरिए देश को एकजुट करने, साम्प्रदायिकता-नफरत को खत्म करने का संदेश भी दे रहे हैं.

उम्मीद है, 2023 में, हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी, मोहब्बत की दुकान 🇮🇳❤️



Wishing everyone a very Happy New Year! pic.twitter.com/xgMJQ0b8wi — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 31, 2022

देश की एकता के लिए खुद को समर्पित करें: राष्ट्रपति मुर्मू

इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि नए साल की सुबह, नई ऊर्जा के साथ हमारे जीवन में नई खुशियां, लक्ष्य, प्रेरणा और बड़ी उपलब्धियां लेकर आए.

उन्होंने कहा कि आइए हम इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें. नए साल के अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.

देश की प्रगति-समृद्धि के लिए एकजुट प्रयास करें: धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को देशवासियों को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बधाई दी. उपराष्ट्रपति सचिवालय ने धनखड़ के हवाले से कहा, नए साल - 2023 का स्वागत करते हुए मेरे देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह खुशी का अवसर हमारे प्रयासों को और अधिक मजबूती के साथ बनाए रखने का एक अवसर है, ताकि विकास की गति को सुनिश्चित किया जा सके.

उन्होंने आगे कहा- आइए हम भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत करें. आइए हम सभी अपने जीवन में अधिक शांति, स्वास्थ्य, सद्भाव और खुशी लाने की दिशा में अपने प्रयासों को एकजुट करें.