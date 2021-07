कृषि कानून के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस सांसद शामिल 

संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में विपक्ष द्वारा सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है. गुरुवार को संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस (Congress) के सांसदों ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया. कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल हुए.

Shri @RahulGandhi & Congress MPs protest in support of farmers at Parliament House. pic.twitter.com/QmXjzFqH57



बता दें कि आज ही किसान आंदोलनकारी कृषि कानून के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ रहे हैं, यहां पर किसानों द्वारा एक संसद का आयोजन किया जाएगा. किसानों का कहना है कि जबतक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा तबतक किसान जंतर-मंतर पर ही रहेंगे.

Delhi: Punjab Congress MPs staged a protest in front of Gandhi Statue in the premises of Parliament, over three farm laws pic.twitter.com/nMgRPNjIjp