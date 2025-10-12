scorecardresearch
 

Feedback

ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर कांग्रेस में ही घिर गए चिदंबरम, बीजेपी ने भी लपेटा

पी. चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था और इसकी कीमत इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर चुकाई. इसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला किया. दूसरी ओर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम की आलोचना की.

Advertisement
X
ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर घिरे चिदंबरम (File Photo: PTI)
ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर घिरे चिदंबरम (File Photo: PTI)

पंजाब के अमृतसर में 50 साल पहले कांग्रेस शासन में एक ऐसा फैसला लिया गया था, जिसकी वजह से आज भी राजनीतिक माहौल गरम है. वह फैसला था - ऑपरेशन ब्लू स्टार. स्वर्ण मंदिर के अंदर छुपे उग्रवादियों पर कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई की इजाज़त दे दी थी. इससे सिख समुदाय के लोग इतने नाराज़ हुए कि बाद में दो बॉडीगार्ड ने ही पूर्व PM इंदिरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

अब इस मामले पर बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का तरीका ग़लत था. जिसका खामियाजा पूर्व PM इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई. 

भारतीय जनता पार्टी तो चिदंबरम पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर हमला बोल रही है. दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बयान को लेकर चिदंबरम पर हमलावर है. 

सम्बंधित ख़बरें

चिदंबरम के ब्लू स्टार बयान पर SGPC ने जताई नाराज़गी (File Photo: PTI)
'अब भी एक झूठ बोल रहे...', ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताने वाले चिदंबरम पर SGPC का पलटवार 
चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था (File Photo: PTI)
'ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था, इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई', चिदंबरम बोले 
जीएसटी सुधार पर पी चिदंबर ने किया आगाह
‘पुरुष पत्रकारों को भी छोड़...', तालिबानी मंत्री की PC में महिलाओं की नो-एंट्री पर बोले चिदंबरम 
Former Finance Minister P Chidambaram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत', 26/11 पर PM मोदी के बयान को लेकर बोले चिदंबरम 
P CHIDAMBARAM and RASHID ALVI
'अमेरिकी दबाव में काम कर रहे थे क्या?' चिदंबरम के दावे पर राशिद अल्वी ने उठाए सवाल 

बीजेपी ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चिदंबरम पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि चिदंबरम बहुत देर से कांग्रेस की गलतियां मान रहे हैं. 

रिजिजू ने याद दिलाया कि चिदंबरम ने पहले खुलासा किया था कि मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका. इसकी वजह अमेरिका और दूसरी विदेशी शक्तियों का दबाव था. अब चिदंबरम ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी गलत बताया है. रिजिजू ने कहा कि यह सब बहुत देर से हो रहा है.

Advertisement
Kiren Rijiju post
किरेन रिजिजू ने चिदंबरम पर तीखा हमला बोला (Photo: X/@KirenRijiju)

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रिजिजू ने लिखा, 'चिदंबरम जी बहुत देर से कांग्रेस की भूलों को मान रहे हैं! पहले उन्होंने बताया कि मुंबई में पाकिस्तानी आतंकी हमलों का जवाब भारत अमेरिका और विदेशी शक्तियों के दबाव की वजह से नहीं दे सका. अब उन्होंने माना है कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी गलत था.'

कांग्रेस भी चिदंबरम पर हमलावर

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राशिद अल्वी ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या गलत, यह अलग बात है. लेकिन 50 साल बाद चिदंबरम जी को कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी पर हमला करने की क्या जरूरत पड़ी? उन्हें कौन सी बात मजबूर कर रही है?

राशिद बोले- चिदंबरम बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे हैं जैसी BJP और प्रधानमंत्री करते हैं. ये बेहद दुखद बात है. 

राशिद ने शंका जताते हुए कहा, 'चिदंबरम के खिलाफ अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं. इसलिए कहीं उन पर कोई दबाव तो नहीं है कि वे कांग्रेस पर हमला करते रहें?'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement