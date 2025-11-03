scorecardresearch
 

कोयंबटूर: दोस्त पर हमला कर कॉलेज छात्रा को किया किडनैप, फिर तीन लोगों ने किया गैंगरेप

कोयंबटूर में दोस्त के साथ बाहर गई कॉलेज छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है. घटना के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोयंबटूर में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप. (Photo: Representational )
तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में एक कॉलेज छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि छात्रा अपने एक दोस्त के साथ आई थी. वह एयरपोर्ट इलाके के पीछे कार में थी, तभी तीन लोग पास आए और दोस्त पर हमला कर दिया. फिर तीनों ने छात्रा का अपहरण कर लिया. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए.

घटना की सूचना दोस्त ने पुलिस अधिकारियों को दी. जिसके बाद पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान छात्रा बेहोशी की हालत में मिली. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का अपहरण करने के बाद आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में ले गए. जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया. अपराधियों ने रविवार को एक मोटरसाइकिल भी चुराई थी.

यह भी पढ़ें: शो-रूम कर्मचारी से गैंगरेप, महिला के घर लौटते वक्त दरिदों ने बनाया शिकार, दो गिरफ्तार

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की सात टीमें

पुलिस ने बताया कि कॉलेज छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब कॉलेज छात्रा अपने दोस्त के साथ आई थी. जब वह कार में थी, तभी तीन लोग आए और दोस्त पर हमला कर दिया. इसके बाद छात्रा का अपहरण कर लिया. फिर तीनों छात्रा को एक सुनसान जगह पर ले गए और घिनौना कृत्य किया.

छात्रा के दोस्त की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची. तलाशी अभियान के दौरान छात्रा बेहोशी की हालत में मिली. फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए सात विशेष टीमें बनाई गई हैं. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी. 

