शो-रूम कर्मचारी से गैंगरेप, महिला के घर लौटते वक्त दरिदों ने बनाया शिकार, दो गिरफ्तार

ओडिशा के सुबर्णपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां धर्मशाला इलाके में एक शो-रूम में काम करने वाली युवती के साथ तीन नकाबपोश युवकों ने गैंगरेप किया.

यह वारदात गुरुवार शाम उस वक्त हुई जब पीड़िता काम से घर लौट रही थी. यह घटना बिरमहाराज़पुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई रोड के पास घटी, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है.

चेहरे पर स्प्रे छिड़क कर किया बेहोश

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि रास्ते में तीन युवक बाइक से आए और अचानक उसके चेहरे पर कोई स्प्रे छिड़क दिया, जिससे वो बेहोश हो गई. इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए. होश में आने के बाद पीड़िता किसी तरह बिरमहाराज़पुर थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.

हिरासत में लिए गए दो आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी. बिरमहाराज़पुर के एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है. शुक्रवार सुबह पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है.

एसडीपीओ ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने महिला को बेहोश करने के लिए एक तरह का केमिकल स्प्रे इस्तेमाल किया था. इसके बाद उन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. पुलिस टीम घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके.

आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा: पुलिस

वहीं, पीड़िता को तत्काल मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज के साथ उसकी काउंसलिंग भी हो रही है. यह घटना इलाके में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी. इस जघन्य वारदात के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है और स्थानीय लोग महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

