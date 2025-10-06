scorecardresearch
 

Feedback

SC में वकील ने की CJI की तरफ जूता उछालने की कोशिश, लगाए सनातन का अपमान न सहने के नारे

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई की कोर्ट में एक वकील ने हंगामा करते हुए जूता फेंकने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया. वह बाहर जाते समय बोला, "सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान."

Advertisement
X
जस्टिस बीआर गवई की खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद हुआ था. (File Photo)
जस्टिस बीआर गवई की खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद हुआ था. (File Photo)

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई के सामने कोर्ट में आज एक वकील ने हंगामा करने की कोशिश की. आरोप है कि वकील ने CJI की तरफ जूता फेंकने का प्रयास भी किया. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया. इस बीच, पूरे घटनाक्रम के दौरान जस्टिस गवई शांत बने रहे और कोर्ट में सुनवाई यथावत जारी रही. उन्होंने कहा कि इन चीजों से "मुझे फर्क नहीं पड़ता."

बताया जा रहा है कि वकील डेस्क के पास गया और जूता निकालकर जज की तरफ फेंकने की कोशिश की लेकिन कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और वकील को बाहर ले गए. बाहर जाते समय वकील यह कहते सुना गया, "सनातन का अपमान नहीं सहेंगे." आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट बार में उनका रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'सभी धर्मों का सम्मान करता हूं', CJI गवई की सफाई, भगवान विष्णु की मूर्ति पर बयान के बाद हुआ था विवाद

सम्बंधित ख़बरें

cji gavai mother kamaltai distances from rss program
RSS के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी CJI गवई की मां, खुद बताई वजह 
cji br gavai mother kamaltai invited vijayadashami program
RSS ने CJI गवई की मां को विजयदशमी के प्रोग्राम में किया आमंत्रित, अमरावती में होगा कार्यक्रम 
CJI ने बुलडोज़र फैसले और अपने कानूनी करियर के अनुभव साझा किए (Photo: PTI)
'सिर्फ मेरा नहीं, जस्टिस विश्वनाथन का भी बड़ा योगदान...', बुलडोजर जजमेंट पर बोले CJI गवई 
chandrachud on government housing dispute
सरकारी आवास विवाद को लेकर CJI गवई की टिप्पणी पर क्या बोले डीवाई चंद्रचूड़? 
CJI B R Gavai
मूर्ति पर बयान के बाद CJI गवई की सफाई 

CJI इस घटना से प्रभावित नहीं हुए और कोर्ट में मौजूद अन्य वकीलों से कहा कि अपने तर्क जारी रखें. उन्होंने कहा, “इस सब पर ध्यान मत दें. हम प्रभावित नहीं हैं. ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं." मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Advertisement

सीजेआई पर क्यों की गई जूता फेंकने की कोशिश?

घटना पर एक वकील ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज की जो घटना है, वह बहुत ही दुखद है. एक कोर्ट में, वो भी वकील ने अगर असॉल्ट करने का प्रयास किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं. अभी हमने जांच किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं."

यह भी पढ़ें: खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर CJI गवई की टिप्पणी से विवाद, वकीलों ने लिखा खुला पत्र

वकील ने कार्रवाई की मांग की

वकील ने अपने बयान में कहा, "यह बहुत ही दुखद घटना है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला है, वह लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में आया कमेंट था, हॉनरेबल CJI के उसी पर ही उन्होंने ऐसा प्रयास (वकील ने जूता फेंकने का प्रयास) किया है. यह बहुत ही दुखद घटना है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर यह घटना सच है, तो एक्शन होना चाहिए."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement