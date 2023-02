Chocolate Day Wishes: चॉकलेट डे पर अपने शब्दों से घोलें मिठास, पार्टनर को भेजें ये Wishes

Chocolate Day Wishes: चॉकलेट डे पर मुंह मीठा कराने के साथ-साथ आप अपने स्पेशल वन को कुछ मीठी-मीठी लाइनें कहकर भी इस दिन को और खास बना सकते हैं. आप भी चॉकलेट डे के मौके पर पार्टनर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये खूबसूरत मैसेज भेजकर प्यार में मिठास घोलें.

> देखो प्यार का त्योहार आया

स्नेह और खुशियां लेकर आया

गिले-शिकवे छोड़ मनाएं इसे

रंग रहे ना कोई फीका याद रहे ये दिन ताउम्र

कर लेते हैं पहले मुंह मीठा

Happy Chocolate Day

> चॉकलेट डे आया है, तेरी याद लाया है

आ जाओ आज, दिल ने तुझे फिर बुलाया है

ऐ जाने तमन्ना, तुझे मनाने के लिए

मैंने चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया है

Wish You A Very Happy Chocolate Day.

> सनम तेरा ये मीठा-सा प्यार,

लाया है मेरे जीवन में बहार,

प्यार की मिठास से सजा संसार

चॉकलेट डे पर

मैं करती हूं प्यार का इजहार.

Happy Chocolate Day Dear.



> मीठा तो होना चाहिए

मीठे से ज्यादा मीठा प्यार होना चाहिए

दुनिया में कुछ ना हो इतना मीठा

जितना मीठा अपना साथ होना चाहिए.

Happy Chocolate Day My love.



> चॉकलेट फीकी लगती है

तेरी एक मुस्कान के आगे

पूरी दुनिया छोटी लगती है

एक तेरे आगोश के आगे.

Happy Chocolate Day.

> कीजिए वादा कि रिश्ता ये निभाएंगे,

खुशी हो या गम आप साथ नजर आएंगे,

दिन आज खास है,

चलो मुंह मीठा करें

चॉकलेट के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करें.

हैप्पी चॉकलेट डे.

> मेरे दिल की धड़कन हो तुम,

Perk के चॉकलेट का रेपर हो तुम,

रहना हमेशा यूं ही मेरे साथ क्योंकि

मेरी Favorite चॉकलेट हो तुम

Happy Chocolate Day

> लगता है जैसे कोई खूबसूरत शाम है

देखा तो पाया आपकी हंसी का खुमार है

जो आज के दिन चॉकलेट की तरह

हवाओं में भी घुली प्यार की मिठास है

Chocolate Day 2023