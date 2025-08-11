scorecardresearch
 

Feedback

जिनपिंग चीन में बसा रहे फ्यूचर सिटी... मेरिट बेस्ड रेसिडेंसी सिस्टम होगा, ज्यादा पढ़े-लिखे और टैक्स देने वाले लोग रहेंगे

चीन का हुको सिस्टम नागरिकों के निवास को नियंत्रित करता है और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है. यह प्रणाली ऐतिहासिक रूप से शहरी और ग्रामीण निवासियों के बीच असमानता का कारण रही है.

Advertisement
X
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फ्यूचर सिटी क्या है? (Photo: Reuters)
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फ्यूचर सिटी क्या है? (Photo: Reuters)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है- सिटी ऑफ द फ्यूचर. इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार इस शहर में बेहद पढ़े-लिखे और ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोगों को बसाने जा रही है. इस फ्यूचर सिटी का नाम शियोंगान (Xiongan) है. इसे बीजिंग से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण में बनाया जा रहा है. इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डिजाइन किया गया है.

इस स्मार्ट सिटी में भूमिगत लॉजिस्टिक्स सिस्टम, सिटी ब्रेन डेटा सेंटर और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल है. यह शहर लगभग 650 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां लगभग 30 लाख की आबादी को बनाने की योजना है. सरकार और सिटी प्लानर्स 2017 से इस प्रोजेक्ट पर 835 अरब युआन खर्च किए हैं.

शियोंगान जैसे नए शहरों में मेरिट-बेस्ड रेजिडेंसी सिस्टम लागू किया जाएगा. यानी इस शहर में मेरिट के आधार पर लोगों को बसाया जाएगा, जहां उच्च शिक्षा, तकनीकी कौशल और ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. शियोंगआन में यह सिस्टम उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभाओं  को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शहर को तकनीकी और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा.

सम्बंधित ख़बरें

china launch on warning radar
चीन का वॉर्निंग रडार... लॉन्च होते ही दे देगा दुश्मन की मिसाइल की जानकारी, नष्ट भी कर देगा 
Nvidia CEO and Donad Trump
टैरिफ लेते-लेते अब चीन को चिप एक्सपोर्ट पर भी ट्रंप मांगने लगे 15% हिस्सा, ये दो कंपनियां राजी 
China threatens countermeasures over US trade pacts with others that hurt its interests
चीन से डर गए ट्रंप? वो 5 कारण जिससे बीजिंग पर टैरिफ लगाने से हिचक रहे 
China Top Diplomat Liu Jianchao
China में खलबली! हिरासत में टॉप डिप्लोमैट 
Liu Jianchao
चीन में खलबली! टॉप डिप्लोमैट लियू जियानचाओ हिरासत में, विदेश मंत्री बनने की चल रही थीं अटकलें 

चीन का हुको सिस्टम नागरिकों के निवास को नियंत्रित करता है और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है. यह प्रणाली ऐतिहासिक रूप से शहरी और ग्रामीण निवासियों के बीच असमानता का कारण रही है।

Advertisement

हाल के वर्षों में, चीन ने हुको सिस्टम में सुधार किए हैं, जिसमें रेजिडेंस परमिट पॉइंट्स सिस्टम शुरू किया गया है. यह सिस्टम शहरों में प्रवासियों को उनके शिक्षा, कौशल, रोजगार अनुभव और टैक्स योगदान के आधार पर अंक देता है. इस सिस्टम का उद्देश्य बड़े शहरों में जनसंख्या को नियंत्रित करना और उच्च-शिक्षित, कुशल और आर्थिक रूप से योगदान देने वाले लोगों को प्राथमिकता देना है.

जिनपिंग ने शियोंगान को चीन के भविष्य के मॉडल के रूप में देखा है, जो उनके Chinese Dream और राष्ट्रीय कायाकल्प की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. यह शहर न केवल तकनीकी नवाचार का केंद्र होगा, बल्कि यह चीन के शहरीकरण मॉडल को भी परिभाषित करेगा, जिसमें मेरिट-बेस्ड सिस्टम के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली आबादी को प्राथमिकता दी जाएगी.

जिनपिंग का मानना है कि यह सिस्टम शहरी संसाधनों का बेहतर उपयोग करेगा और बीजिंग जैसे बड़े शहरों पर जनसंख्या के दबाव को कम करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement