'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत', 26/11 पर PM मोदी के बयान को लेकर बोले चिदंबरम

कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें उन्हें लेकर कही हैं, वे “पूरी तरह गलत और काल्पनिक” हैं.

चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के कथित बयान को कोट करते हुए कहा, "मैं माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों को कोट कर रहा हूं, '...ने कहा है कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी देश द्वारा डाले गए दबाव के कारण, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया.' इस बयान के तीन भाग हैं, और उनमें से प्रत्येक गलत है, पूरी तरह से गलत है. यह पढ़कर निराशा होती है कि प्रधानमंत्री ने इन शब्दों की कल्पना की और उन्हें मेरे नाम से जोड़ दिया."

PM मोदी ने क्या कहा था?

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला विपक्षी पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुककर लिया था.

बुधवार को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान, पीएम मोदी ने चिदंबरम के हालिया इंटरव्यू की टिप्पणियों का हवाला देते हुए (हालांकि उनका नाम नहीं लिया) कहा था कि 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को निशाना बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने कमजोरी और आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया.

पीएम ने कहा था, "एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जो भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ने हाल ही में दावा किया कि 26/11 के बाद भारत के सशस्त्र बल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थे. देश भी यही चाहता था, लेकिन अगर कांग्रेस नेता की बात मानें, तो सरकार ने किसी दूसरे देश के दबाव के कारण सेना को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया."

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस को जवाब देना होगा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में यह फैसला किसने लिया. कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और भारत की सुरक्षा को कमजोर किया, और भारत ने बार-बार इसका खामियाजा जान गंवाकर चुकाया है."

चिदंबरम का पुराना बयान

2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत के गृह मंत्री बने चिदंबरम ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के पक्ष में थे, लेकिन युद्ध शुरू न करने के वैश्विक दबाव के बाद सरकार ने संयम बरतने का फैसला किया. कांग्रेस नेता ने कहा था कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडलीजा राइस ने भी उनसे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की थी और भारत से सैन्य कार्रवाई न करने का आग्रह किया था.

