क्या छठ पर जा घर जा रहे लोगों को भ्रमित कर रही है कांग्रेस? भारतीय रेलवे ने कही ये बात

बिहार चुनाव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ बिहार चुनाव जीतने की योजना बना रहा है. ऐसे समय में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट को, जिसे बिहार के लिए किया गया था उसे भ्रमित करने वाला बताया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

क्या कांग्रेस पुरानी फोटो-वीडियो शेयर कर लोगों के भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? (Photo: X/@RailMinIndia)
बिहार में दो चरण में मतदान होना है पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण के मतदान में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे. ऐसे में बिहार की समस्याओं पर गौर किया जा रहा है. इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए एक वीडियो को भ्रम फैलाने वाला बताया है.

जानें क्या है मामला?
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सोशल मीडिया पर रेलवे से संबधित फैलाई जा रही फेक न्यूज की जानकारियां दे रहा है. इनमें से एक पोस्ट जिसे भ्रमित करने वाला बताया गया है वो कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट (X) से शेयर की गई है. कांग्रेस की इस पोस्ट पर लिखा गया है कि छठ में घर जा रहे लोगों की दुर्दशा के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है. बिहार की जनता इस अनदेखी और अपमान के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, तगड़ा सबक सिखाएगी...

ऐसे ही एक और सोशल मीडिया पोस्ट को जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है, इसे भी रेलवे ने भ्रमित बताया है. कांग्रेस द्वारा शेयर की गई इस वीडियो में रील मंत्री जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है और छठ पर चलाई जा रही ट्रेनों के विषय में कहा गया है.

कांग्रेस द्वारा शेयर की गई पोस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भ्रमित करने वाला बताया है और कहा है कि ऐसी पुरानी फुटेज लगाकर भ्रमित करने की कोशिश ना करें.

