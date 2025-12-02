scorecardresearch
 
चंडीगढ़ में हत्या, पंचकूला में गाड़ी और लुधियाना में फर्जी नंबर प्लेट... गैंगस्टर मर्डर केस में नया खुलासा

चंडीगढ़ में सोमवार को इंदप्रीत पैरी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. हत्याकांड के बाद से ही चंडीगढ़ पुलिस जांच में जुटी है. वहीं अब पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को भी बरामद कर लिया है. क्रेटा में लुधियाना का फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था.

इंदप्रीत पैरी हत्याकांड में इस्तेमाल कार पंचकूला से बरामद. (Photo: ITG)
चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या से गोल्डी बरार और साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच बड़े गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है. जिस गाड़ी में हमलावर आए थे उस क्रेटा गाड़ी को चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकूला MDC से बरामद किया किया है. हमलावर यहां पार्किंग में गाड़ी छोड़ फरार हो गए. इंदरप्रीत पैरी की हत्या के मामले में उसके भाई से आज चंडीगढ़ सेक्टर 26 की पुलिस ने पूछताछ की है.

उधर जांच में सामने आया है कि हत्यारे फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हत्या के लिए पहुंचे थे. सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि जिसने सबसे पहले गोलियों से हमला किया वो पैरी नाम के गैंग्स्टर के साथ ही गाड़ी में बैठा था. दोनों किसी क्लब से लौटे थे. गोली मारने के बाद सभी हत्यारे फरार हो गए.

हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार, जिसे चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकूला से बरामद किया. (Photo: Screengrab)

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ में शूटआउट से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच बढ़ा तनाव

हमलावरों की गाड़ी पर लुधियाना नंबर प्लेट का फ़र्ज़ी नंबर लगा हुआ था

चंडीगढ़ पुलिस ने फ़र्ज़ी नंबर प्लेट वाली हमलावरों की गाड़ी को क़ब्ज़े में लिया है और MDC पंचकूला एरिया में जहां हमलावर गाड़ी छोड़ भागे वहां रेड कर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. आपको बता दें कि चंडीगढ़ सेक्टर 26 का टिम्बर मार्केट सोमवार शाम करीब छह बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया था. जहां सफेद रंग की कार से आए बदमाशों ने गोलियां बरसाकर इंद्रप्रीत पैरी की हत्या कर दी थी.

इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने ली है. आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है. जिसमें कहा गया है कि मैं (आरज़ू बिश्नोई), (हरी बॉक्सर), (शुभम लोंकर), (हरमन संधू) आज से नई जंग की शुरुआत कर चुके हैं. 

पैरी गद्दार था इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया. ‘गोल्डी या रोहित’ का फोन करवाकर पैरी सभी क्लबों से पैसों की उगाही करवाता था. इसी वजह से इसे मारा गया है. शुरुआत भी उसी ने की थी , पहले हमारे हरी भाई पर हमले की कोशिश की और बाद में सिप्पा भाई की हत्या करवाई. 

गोल्डी बरार ने भी किया जंग का ऐलान

बिश्नोई गैंग के पोस्ट के बाद गैंग्स्टर गोल्डी बरार ने भी जंग का ऐलान कर दिया है. एक ऑडियो जारी करते हुए बरार गैंग ने कहा है कि आज पैसे लेने की बात कही गई है. लेकिन यह बातें कोई नहीं बताएगा कि लॉरेंस ने फ़ोन कर पैरी को शादी की बधाई दी. फिर पर्सनल बात करने की बात कहकर सेक्टर 26 आने को कहा है. साथ ही कि वहां कोई भाई मिलेगा उसके फ़ोन से बात करना सेफ है. 

जब पैरी बात करने पहुंचा तो उसकी हत्या करवा दी. सौ कमियां पैरी में निकाल देंगे लेकिन कई अनगिनत रातें पैरी के घर काटी है लॉरेंस ने.  आज यारी झूठी पड़ गई , लॉरेंस यारी के नाम पर तो गद्दार था ही दुश्मनी के नाम पर भी हो गया. पैरी के ज़रिए संदेश लॉरेंस भेजवाता था. राज़ीनामे के लिए लॉरेंस तुझे अब दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती. बजरंग बली की झूठी कसमें तो खाता ही था. आज उसे भी मार दिया जिसके घर की रोटी खाई है. अब तेरा अंत शुरू है. अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले. और अब एक बात और सुन ले लॉरेंस तेरी तरह हम बेकसूर नहीं मारेंगे.

जब सीपा को दुबई में मारा तो तुझे भी मारेंगे: गोल्डी बरार

गोल्डी बरार गैंग ने आगे कहा कि जब हम मारेंगे तो कसूरवार ही मारेंगे. सीपा जिसको तुमने डॉन बना रखा था और दुबई में मीटिंग करवाते थे. उसको वहीं मारा जहां तुम सेफ मानते थे. अगर हमने सीपा को मारा तो उसके हज़ार कारण थे. लेकिन कसूरवार को मारेंगे. सीपा पुलिस का मुखबिर था और ग्रुप के नाम पर पैसे खाता भी था और ठगी भी करता था. सीपा ने करोड़ों रुपये अंदर किया था.

जब तेरे से दोस्ती थी तब भी हम तुझे बोलते थे कि यह ऐसे ही लोग हैं. सीपा काम में टांग अड़ा रहा था. पैरी का कोई एक भी कसूर गिनवा देना. पैरी की एक ही गलती थी लॉरेंस कि उसने तुझे दोस्त समझा. कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई. अपने परिवार के साथ घर बैठा था. जिस दिन सीपा की हत्या हुई. उस दिन पैरी की शादी हो रही थी. 
 

