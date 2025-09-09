scorecardresearch
 

Karnataka: बाघ न पकड़ पाने पर भड़के ग्रामीण, चामराजनगर में वनकर्मियों को ही पिंजरे में किया कैद, Video

चामराजनगर जिले के बोंमलपुरा गांव में बाघ पकड़ने में लापरवाही पर ग्रामीण भड़क गए. ग्रामीणों ने बाघ को पकड़ने में नाकाम रहे बांदीपुर नेशनल पार्क के वनकर्मियों को ही पिंजरे में कैद कर लिया और वीडियो बना लिया. चार दिन से लगाए गए पिंजरे में बाघ आया था, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया.

वन विभाग ने शिकायत दर्ज नहीं कराई. (Photo: Screengrab)
कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक के बोंमलापुर गांव में एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है. बैंडिपुर नेशनल पार्क से सटे इस गांव में बाघ के देखे जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को ही बाघ पकड़ने वाले पिंजरे में बंद कर दिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, गांव के पास बाघ की लगातार मौजूदगी से ग्रामीण भयभीत थे. वन अधिकारियों ने चार दिन पहले बाघ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया था, जिसमें चारा के रूप में एक बछड़ा रखा गया था. बताया जाता है कि बाघ ने उस बछड़े को मार डाला और दोबारा भी लौटा, लेकिन इस दौरान कोई वन अधिकारी मौके पर नहीं आया.

ग्रामीणों का आरोप है कि चार दिन तक लापरवाही बरतने के बाद वनकर्मी केवल खानापूर्ति करने गांव पहुंचे. ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों को ही पिंजरे में कैद कर दिया और मोबाइल फोन से इसका वीडियो भी बना लिया. वीडियो में ग्रामीण वन अधिकारियों से तुरंत बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं.

देखें वीडियो...

सूचना मिलते ही अन्य वन विभाग कर्मी, स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और करीब 15 मिनट के भीतर पिंजरे में फंसे अधिकारियों को बाहर निकाला. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि वन विभाग के अधिकारी शिकायत दर्ज कराते हैं तो संबंधित ग्रामीणों पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अब तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

