परीक्षा रद्द होने पर क्रेडिट की जंग? कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी को दिया श्रेय, किए कई ट्वीट

कोरोना वायरस के संकट के चलते भारत सरकार ने CBSE की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है. अब कई अन्य बोर्ड और राज्यों के बोर्ड भी ऐसा ही फैसला ले रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये फैसला लिया गया, पीएम ने खुद भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है. लेकिन अब इस फैसले को लेकर क्रेडिट वॉर छिड़ गई है. कांग्रेस की ओर से इसका श्रेय पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया जा रहा है.

एग्जाम को लेकर क्रेडिट की जंग

दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक चिट्ठी लिखी थी. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की गई. प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, कांग्रेस के कई नेता लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही मांग को दोहरा रहे थे.

अब जब एक जून को परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया, तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को ही इसका श्रेय दिया.

यूपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी का शुक्रिया, जिन्होंने लगातार छात्रों की आवाज़ उठाई. यूपी कांग्रेस की नेता पंखुड़ी पाठक ने भी प्रियंका गांधी को बधाई दी, उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के बाद CBSE बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं. वह लगातार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के संपर्क में रही हैं और उनकी चिंताओं को कई मौकों पर आवाज दी है.

I have written to the Minister of Education summarising numerous suggestions I received from students, parents and teachers regarding the 12th standard CBSE exams. Their voice must be heard. pic.twitter.com/NIj4Jly0Hv