करूर भगदड़ मामला: CBI ने फिर दर्ज की FIR, कल पीड़ित परिवारों से 'सीक्रेट' मिलेंगे एक्टर विजय

करूर भगदड़ मामले में CBI ने FIR दोबारा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 27 अक्टूबर को अभिनेता विजय महाबलीपुरम में हादसे में मारे गए 41 लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे. उनकी पार्टी TVK ने इस मुलाकात के लिए महाबलीपुरम में 50 कमरे बुक किए हैं.

विजय के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान मीडिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर रखा जाएगा. (File Photo: ITG)
विजय के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान मीडिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को दूर रखा जाएगा. (File Photo: ITG)

करूर भगदड़ मामले में CBI ने FIR दोबारा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस बीच एक्टर विजय 27 अक्टूबर को महाबलीपुरम में हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं. यह मुलाकात हादसे के एक महीने बाद हो रही है.

विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (TVK) ने इस मुलाकात के लिए महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में खास इंतजाम किए हैं. पार्टी ने करीब 50 कमरे बुक किए हैं, ताकि विजय व्यक्तिगत रूप से सभी शोकग्रस्त परिवारों से मिल सकें और उन्हें सांत्वना दे सकें. इस कार्यक्रम में न तो मीडिया को आने की अनुमति है और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं को.

भगदड़ में हो गई थी 41 लोगों की मौत

करूर से एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया, 'हमारे लिए बस की व्यवस्था की गई है ताकि हम कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें. हममें से कई लोग जा रहे हैं.' गौरतलब है कि 27 सितंबर को करूर में विजय की पार्टी TVK की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अब विजय की इस पहल पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें खुद करूर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, न कि उन्हें महाबलीपुरम बुलाना चाहिए था. हालांकि, पार्टी का कहना है कि विजय को प्रशासन से करूर जाने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्हें यह वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी.

