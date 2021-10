Bullet Train between New delhi To Ayodhya: देश को एक और बुलेट ट्रेन (Second Bullet Train) जल्‍द मिल सकती है. अब अयोध्‍या (Ayodhya) और दिल्‍ली (Delhi) के बीच बुलेट ट्रेन रफ्तार भर सकेगी. इस हाई स्‍पीड ट्रेन से अयोध्‍या और दिल्‍ली के बीच की दूरी तीन घंटे में पूरी हो जाएगी. अभी अयोध्‍या और दिल्‍ली के बीच की करीब 670 किलोमीटर दूरी को तय करने में 10-12 घंटे लग जाते हैं. लेकिन सरकार की नई योजना से रामनगरी अब सीधे राजधानी दिल्‍ली से जुड़ जाएगी.



कौन से स्‍टेशन होंगे इस रूट में शामिल?

जानकारी के मुताबिक, 865 किमी की ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क कई शहरों को जोड़ेगी. इनमें लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, इटावा, कन्नौज, प्रयागराज सहित 12 स्टेशन शामिल होंगे. इससे दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन से जुड़ जाएंगे.

जानें इस बुलेट ट्रेन की खास बातें

अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने के लिए 130 किमी लंबा रेलवे ट्रैक

दिल्ली- लखनऊ के बीच यात्रा मात्र 1 घंटे 38 मिनट में ही तय की जा सकेगी

बुलेट ट्रेन से जोड़े जाएंगे कई धार्मिक शहर

परियोजना से प्रस्तावित रेल मार्ग पर रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद

350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन की यात्री क्षमता तकरीबन 750 होगी

जल्‍द दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन

देश में जहां एक और बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना बन रही है. वहीं, देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने को तैयार है. जानकारी के अनुसार, गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच ये बुलेट ट्रेन जल्‍द शुरू की जा सकती है. इन दोनों स्‍टेशनों के बीच 50 किलोमीटर की दूरी है, जो 15 मिनट में पूरी हो जाएगी. इस बारे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कहा कि पहली बुलेट ट्रेन जल्‍द सूरत और बिलीमोरा के बीच चलेगी.