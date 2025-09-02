scorecardresearch
 

BRS ने कविता को किया सस्पेंड, जानें- KCR ने अपनी ही बेटी पर क्यों लिया एक्शन?

बीआरएस प्रमुख केसीआर ने अपनी बेटी और एमएलसी के. कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया है. कविता पर यह एक्शन उनके द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सार्वजनिक आलोचना करने के कारण हुआ है.

बीआरएस ने के. कविता को अनुशासनहीनता के आरोपों में पार्टी से निलंबित किया. (File Photo: PTI)
भारत राष्ट्र समिति (BRS) में अंदरूनी विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है. पार्टी प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी और विधान परिषद सदस्य (MLC) के. कविता को बीआरएस से निलंबित कर दिया है. कविता के खिलाफ यह कार्रवाई उनके द्वारा पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं की सार्वजनिक आलोचना के बाद हुई है. 

के. कविता ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं हरिश राव और संतोष राव पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया कि इन नेताओं ने उनके पिता और बीआरएस सुप्रीमो के. चंद्रशेखर राव (KCR) की छवि को धूमिल करने की साजिश रची है. कविता ने यह भी आरोप लगाया कि इस साजिश के पीछे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का हाथ है. 

बीआरएस में अंदरूनी कलह तेज

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कविता के जेल (दिल्ली शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए) से रिहा होने के बाद से ही उनके पिता केसीआर ने उनसे दूरी बनाए रखी है. कविता ने आरोप लगाया कि केसीआर के करीबी लोग, जिनमें हरिश राव, जोगिनपल्ली संतोष कुमार और अन्य शामिल हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की और कहा, 'मैंने हरिश राव और संतोष राव की साजिशों को सहन किया है. उनके पीछे रेवंत रेड्डी हैं, जो केसीआर की छवि को बदनाम कर रहे हैं.

सीएम रेवंत रेड्डी पर बरसीं कविता

के. कविता ने सोमवार को एक सनसनीखेज बयान में कहा​ था, 'कांग्रेस सरकार हर पल केसीआर का नाम जपती है, लेकिन बाढ़ जैसी आपदाओं में लोगों की मदद करने में नाकाम रही है. जब हम सांसद थे, केसीआर हमें छह महीने पहले ही यूरिया की जरूरत के बारे में सतर्क करते थे. मेडिगड्डा कालेश्वरम परियोजना का छोटा हिस्सा है, लेकिन यह तेलंगाना के लिए एक महान संपत्ति है. केसीआर ने तेलंगाना में पानी लाने के लिए छह-सात महीने तक शोध किया था.'

कविता ने आगे कहा,  'केसीआर ने कभी धन की परवाह नहीं की, लेकिन आज उनकी छवि पर भ्रष्टाचार का दाग लगाया जा रहा है. यह दाग उनके आसपास के लोगों, खासकर हरिश राव और पूर्व राज्यसभा सांसद मेगा कृष्ण रेड्डी की वजह से लगा है.' उन्होंने यह भी कहा कि वह केसीआर के खून की बेटी हैं और स्वतंत्र रहेंगी. कविता ने चेतावनी दी, 'सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल करने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं.' 

बिहार में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार

कविता ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि रेवंत रेड्डी की तस्वीर तब तक अखबारों में नहीं छपती, जब तक वह केसीआर का नाम नहीं लेते. उन्होंने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा, 'तेलंगाना के पिछड़े समुदाय को बिहार चुनावों के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है. हम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे.' कविता ने दावा किया कि सीबीआई जांच में केसीआर 'मोती की तरह शुद्ध' साबित होंगे.

उन्होंने कहा, 'अगर केसीआर को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ता है, तो फिर पार्टी का क्या मतलब रह जाता है?' फिलहाल, केसीआर और उनके बेटे केटी रामा राव (केटीआर) एर्रावल्ली में अपने फार्महाउस पर हैं, जबकि कविता अपने आवास पर हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रही हैं. इस बीच, हरिश राव कालेश्वरम मामले में जांच के दायरे में हैं. बीआरएस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक के. कविता के इन बयानों से पार्टी में तनाव और बढ़ सकता है. कविता के आरोपों पर हरिश राव या संतोष राव की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

