scorecardresearch
 

Feedback

सिंहगढ़ किले से लापता तेलंगाना का युवक चौथे दिन जिंदा मिला, 60 लोगों ने चलाया था सर्च ऑपरेशन

पुलिस का कहना है कि युवक की हालत अब स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है. हालांकि, चार दिन तक वह कहां छिपा रहा या किस हाल में था. इस पर अभी साफ जवाब नहीं मिला है. लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर 60 लोगों ने चार दिन तक खंगाला, तो आखिर वह युवक अचानक चौथे दिन उसी इलाके में कैसे मिल गया?

Advertisement
X
तीन दिन तक खोजते रहे लोग, चार दिन बाद मिला युवक (Representational Image)
तीन दिन तक खोजते रहे लोग, चार दिन बाद मिला युवक (Representational Image)

पुणे के सिंहगढ़ किले से लापता हुआ तेलंगाना का 24 साल का युवक गौतम अजिनाथ गायकवाड़ आखिरकार चार दिन बाद जिंदा मिल गया. उसकी तलाश में पुलिस, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट और गांववालों की करीब 60 लोगों की टीम लगातार जुटी थी. तीन दिन तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन चौथे दिन स्थानीय लोगों ने उसे किले के ही अंदर तानाजी मालुसरे स्मारक के पास देखा.

कैसे गायब हुआ था?

20 अगस्त को गौतम अपने दोस्तों के साथ सिंहगढ़ घूमने आया था. शाम करीब 4 बजे उसने दोस्तों से कहा कि वह 'नेचर कॉल' के लिए जा रहा है, लेकिन वापस नहीं लौटा. उसके दोस्तों को किले की खाई के पास उसकी एक चप्पल मिली. घबराकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

A massive fire at a junk warehouse in Secunderabad, brought under control after several hours.
तेलंगाना: कबाड़ गोदाम में भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद पाया गया काबू 
13 साल के छात्र ने की खुदकुशी 
ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में गई छात्र की जान. (Photo: Representational)
पिता ने PUBG खेलने पर डांटा, 13 साल के नाबालिग ने कर लिया सुसाइड 
karnataka income taxpayers are maximum in count
India: Karnataka में सबसे ज़्यादा लखपति Taxpayers 
b sudarshan reddy on rahul gandhi - congress
लोहिया के कथन को याद कर B. Sudershan Reddy बोले... 

तलाशी हुई तेज, पर मिली नाकामी

सूचना मिलते ही हवेली पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ. घाटियों, पानी के सोर्स और किले के आसपास के पूरे इलाके को खंगाला गया. यहां तक कि कोंधनपुर फाटा के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स दिखने के बाद उस दिशा में भी तलाशी बढ़ाई गई, लेकिन तीन दिन तक कुछ हाथ नहीं लगा.

चौथे दिन अचानक मिला सुराग

24 अगस्त को जब प्रशासन ऑपरेशन बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी गांववालों ने किले के अंदर बने तानाजी मालुसरे स्मारक के पास गौतम को देखा. वह कमजोर हालत में था और बार-बार 'मम्मी, मम्मी' पुकार रहा था. तुरंत पुलिस को खबर दी गई और टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया.

Advertisement

हालत स्थिर, लेकिन जांच सवालों में

पुलिस का कहना है कि गौतम की हालत अब स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है. हालांकि, चार दिन तक वह कहां छिपा रहा या किस हाल में था. इस पर अभी साफ जवाब नहीं मिला है. लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर 60 लोगों ने चार दिन तक खंगाला, तो आखिर वह युवक अचानक चौथे दिन उसी इलाके में कैसे मिल गया?

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement