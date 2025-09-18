scorecardresearch
 

Feedback

PM मोदी को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स-III ने भेजा खास तोहफा, कदंब का पेड़ किया गिफ्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने उन्हें कदंब का पौधा उपहार में भेजा. यह पहल मोदी की "एक पेड़ मां के नाम" मुहिम से प्रेरित है. ब्रिटिश हाई कमीशन ने बताया कि यह उपहार भारत और ब्रिटेन की पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता और सहयोग का प्रतीक है.

Advertisement
X
अपने ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स-III से मुलाकात की थी. (File Photo)
अपने ब्रिटेन दौरे पर पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स-III से मुलाकात की थी. (File Photo)

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने एक खास तोहफा भेजा. यह तोहफा था एक कदंब का पौधा, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ भिजवाया.

ब्रिटिश हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पर इस पहल की जानकारी साझा की. पोस्ट में बताया गया कि यह उपहार प्रधानमंत्री मोदी की पर्यावरण पहल "एक पेड़ मां के नाम" से प्रेरित है. इस पहल का मकसद लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाना है.

यह भी पढ़ें: श्रीकृष्ण से जुड़ाव, पुराणों में वर्णन और दोस्ती की निशानी... ब्रिटेन से पीएम मोदी के लिए आया ये तोहफा क्यों खास है

सम्बंधित ख़बरें

श्रीकृष्ण से जुड़ाव और पुराणों में वर्णन... ब्रिटेन से पीएम मोदी के लिए आया ये तोहफा क्यों खास है 
पत्नी मेलानिया के साथ ब्रिटेन के दौरे पर ट्रंप, देखें दुनिया की बड़ी खबरें 
Donald Trump, Ivanka trump, Melania Trump,
...जब इवांका पर भड़कीं मेलानिया, बेटी को 'रास्ते का 'कांटा' समझने लगी थीं ट्रंप की पत्नी! 
Trump
दूसरी बार पत्नी मेलानिया संग स्टेट विजिट पर ब्रिटेन पहुंचे ट्रंप, किंग चार्ल्स करेंगे मेजबानी 
London Anti-Immigration March
'विदेशी अरबपति हमें कमजोर नहीं...', एंटी-इमिग्रेशन मार्च पर ब्रिटेन ने मस्क को घेरा 

ब्रिटिश हाई कमीशन ने अपने बयान में लिखा, "उनकी महामहिम राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर कदंब का पौधा भेजने की कृपा की है." उन्होंने आगे कहा कि यह कदम दोनों नेताओं की पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व

कदंब का पेड़ भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व रखता है. इसे हरियाली और शांति का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में किंग चार्ल्स का यह तोहफा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझा पर्यावरणीय सोच और सहयोग का संदेश भी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: देश के बड़े अर्थशास्त्री बोले- पीएम मोदी की आर्थिक विरासत में GST सबसे ऊपर, 11 साल में किए अनगिनत काम

प्रधानमंत्री मोदी का "एक पेड़ मां के नाम" पहल

प्रधानमंत्री मोदी के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान ने हाल के वर्षों में पर्यावरण बचाने और लोगों को पेड़ लगाने की दिशा में एक नई सोच को जन्म दिया है. किंग चार्ल्स का इस अभियान से जुड़ना दोनों देशों के रिश्तों में एक सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement