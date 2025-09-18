PM मोदी को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स-III ने भेजा खास तोहफा, कदंब का पेड़ किया गिफ्ट

नई दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने एक खास तोहफा भेजा. यह तोहफा था एक कदंब का पौधा, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ भिजवाया.

ब्रिटिश हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पर इस पहल की जानकारी साझा की. पोस्ट में बताया गया कि यह उपहार प्रधानमंत्री मोदी की पर्यावरण पहल "एक पेड़ मां के नाम" से प्रेरित है. इस पहल का मकसद लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाना है.

ब्रिटिश हाई कमीशन ने अपने बयान में लिखा, "उनकी महामहिम राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर कदंब का पौधा भेजने की कृपा की है." उन्होंने आगे कहा कि यह कदम दोनों नेताओं की पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व

कदंब का पेड़ भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व रखता है. इसे हरियाली और शांति का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में किंग चार्ल्स का यह तोहफा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझा पर्यावरणीय सोच और सहयोग का संदेश भी है.

प्रधानमंत्री मोदी का "एक पेड़ मां के नाम" पहल

प्रधानमंत्री मोदी के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान ने हाल के वर्षों में पर्यावरण बचाने और लोगों को पेड़ लगाने की दिशा में एक नई सोच को जन्म दिया है. किंग चार्ल्स का इस अभियान से जुड़ना दोनों देशों के रिश्तों में एक सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाता है.

