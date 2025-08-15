बेंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट से 10 साल के बच्चे की मौत, 12 लोग घायल

बेंगलुरु के विल्सन गार्डन में शुक्रवार सुबह एक भीषण सिलेंडर ब्लास्ट में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

सिलेंडर धमाके में बच्चे की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, यह इलाका घनी आबादी वाला है जहां घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं. हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ. अडुगोडी पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. शुरुआती जांच में सिलेंडर लीक होने की आशंका जताई गई है, जिससे धमाका हुआ.

दमकल विभाग के अनुसार, धमाके के चलते 8 से 10 घर ढह गए. हादसे के वक्त जिस घर में सिलेंडर फटा, वह एक तीन सदस्यीय परिवार को किराए पर दिया गया था. पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने बताया कि परिवार का मुखिया मजदूरी करने गया हुआ था. घर में मौजूद महिला और उसका बच्चा घायल हो गए, जबकि मृत बच्चा पड़ोस के घर का रहने वाला था.

जांच में जुटी पुलिस

धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए. मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और स्थानीय पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तीन से चार घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि छह से सात घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.





