केरल: खेल- खेल में मासूम ने निगल लिया पत्थर, गले में फंसा, दम घुटने से मौत

केरल के चंगारमकुलम इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. घर के आंगन में खेलते समय बच्चे ने गलती से एक पत्थर निगल लिया, जो उसके गले में फंस गया और सांस लेने में गंभीर दिक्कत पैदा हो गई. अस्पताल ले जाने के बावजूद डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके. इस घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है.

मृतक बच्चे की पहचान असलम नूह के रूप में हुई है. वह महरूफ और रुमाना का बेटा था और चंगारमकुलम के पल्लीकरा क्षेत्र के थेक्कुमुरी स्थित कोय्यमकोट्टू का रहने वाला था. अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा रविवार शाम उस समय हुआ, जब बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था. खेल-खेल में उसने जमीन पर पड़ा एक छोटा पत्थर उठा लिया और उसे निगल लिया.

परिजनों ने जब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होते देखा तो उसे तुरंत चंगारमकुलम के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बच्चे को कुट्टक्कल के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया. हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद रविवार रात बच्चे की मौत हो गई.

अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि पत्थर बच्चे के गले में फंस गया था, जिससे उसे गंभीर रूप से सांस लेने में परेशानी हुई. डॉक्टरों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की उम्र बहुत कम होने के कारण हालात बिगड़ते चले गए.

चंगारमकुलम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बच्चे की मौत खेलते समय पत्थर निगलने से हुई घुटन के कारण हुई. चूंकि यह एक दुर्घटना है और बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं समझी. पोस्टमार्टम की औपचारिकताओं के बाद बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया गया. सोमवार को स्थानीय मस्जिद में बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है और लोग शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

