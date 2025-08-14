राहुल गांधी के आरोपों के बाद MP कांग्रेस का आंदोलन: 14 अगस्त को मशाल जुलूस, 22 अगस्त से 'वोट चोर-गद्दी छोड़' रैलियां

मध्य प्रदेश में कांग्रेस 'वोट चोरी' और मतदाता सूचियों में 'धांधली' के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां शुरू करेगी. विपक्षी दल ने 14 अगस्त की रात को 'लोकतंत्र बचाओ' के लिए मशाल जुलूस निकालने की भी घोषणा की. 22 अगस्त से सभी जिला मुख्यालयों पर रैलियां निकाली जाएंगी.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले हफ़्ते आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि 2024 के चुनावों में बेंगलुरु मध्य लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज़्यादा वोट 'चोरी' हुए, जिसके परिणामस्वरूप एक कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई. इस पर चुनाव आयोग ने गांधी को अपने दावों पर लिखित घोषणा करने का निर्देश दिया था.

राज्य कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने मीडिया से कहा कि हम मध्य प्रदेश के हर बूथ और घर तक वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे और लोगों को वोट चोरी के बारे में जागरूक करेंगे. उन्होंने कहा कि 'वोट चोरी' न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर भी हमला है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि 14 अगस्त की रात को मशाल जुलूस निकाले जाएंगे. 22 अगस्त से 7 सितंबर तक 'वोट चोर-गद्दी छोड़' रैलियां आयोजित की जाएंगी.

