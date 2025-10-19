ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे 3 यात्री, 2 की मौत

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में बड़ा हादसा हो गया. नासिक रोड रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर तीन यात्री ट्रेन से गिर गए, जिनमें से दो की मौके पर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. अभी स्पष्ट नहीं है कि यात्री त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे या आने वाले बिहार चुनाव के मतदान में शामिल होने के लिए - इसकी जांच चल रही है.

सूचना मिलते ही नासिक रोड पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लिया. पुलिस के अनुसार, यह हादसा भुसावल जाने वाली पटरी के किलोमीटर 190/1 और 190/3 के बीच हुआ. दोनों मृतक युवकों की उम्र 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है. वहीं तीसरे यात्री को गंभीर हालत में जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: दिवाली-छठ पर घर जाने स्टेशनों पर 2 KM लंबी कतारें, ट्रेनों के टॉयलेट में बैठकर यात्रा

फिलहाल तीनों यात्रियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि भीड़भाड़ के कारण यात्री ट्रेन से गिर गए.

दिवाली मनाने जा रहे थे या मतदान के लिए, की जा रही जांच

Advertisement

दीपावली के सीजन में उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. अधिकारियों के अनुसार, यह भी जांच की जा रही है कि क्या यात्री अपने गांव त्योहार मनाने जा रहे थे या फिर बिहार चुनाव में मतदान के लिए सफर कर रहे थे. बताया जा रहा है कि यात्री जनरल बोगी में सफर कर रहे थे. उनका सामान बरामद किया गया है, जिससे उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'भैया घर जाना है, जगह नहीं मिल रही...' 12 घंटे बाद भी ट्रेन तक पहुंचने का इंतजार, सड़कों पर कटी रात

यात्रियों की पहचान की प्रक्रिया जारी

घटना की जानकारी मिलते ही ओढ़ा रेलवे स्टेशन के प्रबंधक आकाश ने पुलिस को सूचित किया. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले, उपनिरीक्षक माली और कांस्टेबल भोले घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस टीम ने पंचनामा तैयार कर शवों की पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----