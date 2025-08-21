आवारा कुत्ते ने तीन गांवों में मचाया आतंक... आठ लोगों पर अटैक कर किया घायल, अस्पताल में भर्ती

ओडिशा में गंजाम जिले के धराकोट ब्लॉक में एक आवारा कुत्ते ने तीन गांवों के आठ लोगों पर हमला कर दिया. इससे ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. कुत्ते ने कुशरबा, बरिगुड़ा और लक्ष्मीनपुर में लोगों को निशाना बनाया. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को भगाया.

जानकारी के अनुसार, कुत्ते के हमले में घायल हुए लोगों को तुरंत आसका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को एंटी-रेबीज टीका लगाया. अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के अनुसार, आठ में से सात घायल व्यक्ति इलाज के बाद डिस्चार्ज हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को MKCG मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. गनीमत रही कि किसी की स्थिति गंभीर नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: 10 साल के बच्चे पर 30 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने किया अटैक, बुरी तरह नोंचा, हालत गंभीर

घटना के बाद ग्रामीणों में डर और सनसनी का माहौल हो गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों से बचाव को लेकर तत्काल कदम उठाने की मांग की है. पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी मिलकर कुत्ते की निगरानी में जुट गए हैं, ताकि किसी और हमले या संक्रमण से बचा जा सके.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्ता अचानक ही लोगों पर हमला करने लगा और कई लोगों को काटा. जैसे तैसे गांव वालों की मदद से उसे भगाया जा सका. प्रशासन ने लोगों से कहा है कि यदि किसी आवारा कुत्ते ने किसी को काटा है तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं. कुत्ते के हमले ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है.

---- समाप्त ----