10 साल के बच्चे पर 30 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने किया अटैक, बुरी तरह नोंचा, हालत गंभीर

कर्नाटक के चिकबलपुर में एक बच्चे पर नेताजी स्टेडियम में 30 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. एथलीट्स ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया. घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और वे प्रशासन को दोषी मान रहे हैं.

10 साल के बच्चे पर 30 कुत्तों का हमला (Photo: ITG)
कर्नाटक के चिकबलपुर से ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यहां एक मासूम बच्चे पर एकाएक कुल 30 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया. घटना सिद्लाघत्ता के नेताजी स्टेडियम के अंदर की है जहां चरन नाम के 10 से 12 साल के बच्चे पर अचानक से 30 से अधिक कुत्तों ने हमला कर दिया और उसे कई जगह नोंच डाला. 

स्टेडियम में मौजूद कुछ एथलीट्स ने उसे किसी से बचाकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. घटना के बाद से गांव वालों में गुस्सा है. उनका कहना है कि इलाके में आवारा कुत्ते बड़ी चुनौती बन गए हैं और नागरिक निकायही इसके लिए दोषी है. 

बता दें कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में भेजने के निर्णय को लेकर  डॉग लवर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इन डॉग लवर्स का कहना है कि शेल्टर होम में डॉग्स को डालने का निर्णय गलत है, क्योंकि वहां पर उनकी किस तरह से देखभाल होगी, यह अभी तक तय नहीं है.पहले ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम बनाए जाएं और उनकी हालत सुधारी जाए. सबसे बड़ी बात डॉग्स को खुले में रहने की आजादी है, इन्हें खुले में ही रहने देना चाहिए. लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की है. 

