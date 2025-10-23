scorecardresearch
 

Bhai Dooj पर बहन-भाई को शेयर करें ये प्यारे-प्यारे मैसेज, खास अंदाज में दें भाई दूज की शुभकामनाएं

Happy Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज पर बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं. आइए इस स्पेशल मौके पर जानते हैं आप किन संदेशों के जरिए भाई दूज की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

भाई दूज के मौके पर शुभकामनाएं शेयर कीजिए (Photo: AI-Generated)
भाई दूज के मौके पर शुभकामनाएं शेयर कीजिए (Photo: AI-Generated)

- खुशनसीब होती है वो बहन
जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है
लड़ना-झगड़ना फिर प्यार से मनाना
यही तो रिश्ते में खास होता है.
हैप्पी भाई दूज 2025



- भाई दूज का त्योहार है काफी खास,
बनी रहे हमेशा हमारे रिश्ते की मिठास
भाई दूज की शुभकामनाएं

 

- याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना,
तेरी मीठी आवाज में भाई कहकर बुलाना
अब भी याद करता हूं तेरी मीठी आवाज को 
नहीं भूल सकता है कोई भाई, अपनी बहन के प्यार को 
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

- चाहे ना मिले कोई उपहार,
बहन चाहे बस भाई का प्यार,
रिश्ता अटूट रहे सदियों तक,
भाई को मिलें खुशियां हजार
Happy Bhai Dooj 2025

 

- प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाओ
जो मांगो तुम जीवन में हंसी-खुशी पाओ 
भाई दूज का पर्व है आया, भैया जल्दी आओ
अपनी प्यारी बहन के हाथों तिलक तुम लगाओ
भाई दूज हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----
