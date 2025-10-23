Bhai Dooj पर बहन-भाई को शेयर करें ये प्यारे-प्यारे मैसेज, खास अंदाज में दें भाई दूज की शुभकामनाएं

- खुशनसीब होती है वो बहन

जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है

लड़ना-झगड़ना फिर प्यार से मनाना

यही तो रिश्ते में खास होता है.

हैप्पी भाई दूज 2025





- भाई दूज का त्योहार है काफी खास,

बनी रहे हमेशा हमारे रिश्ते की मिठास

भाई दूज की शुभकामनाएं

- याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना,

तेरी मीठी आवाज में भाई कहकर बुलाना

अब भी याद करता हूं तेरी मीठी आवाज को

नहीं भूल सकता है कोई भाई, अपनी बहन के प्यार को

भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं!

- चाहे ना मिले कोई उपहार,

बहन चाहे बस भाई का प्यार,

रिश्ता अटूट रहे सदियों तक,

भाई को मिलें खुशियां हजार

Happy Bhai Dooj 2025

- प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाओ

जो मांगो तुम जीवन में हंसी-खुशी पाओ

भाई दूज का पर्व है आया, भैया जल्दी आओ

अपनी प्यारी बहन के हाथों तिलक तुम लगाओ

भाई दूज हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----