scorecardresearch
 

Feedback

'भारत-पाक के बीच मैच हो सकता है तो फिर सिख श्रद्धालुओं को भी करतारपुर जाने की मिले परमिशन', बोले भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच संभव है तो सिख श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही. मान ने पीएम मोदी से अपील की कि वे श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझें और धार्मिक स्थलों के लिए जल्द से जल्द रास्ता खोल दें.

Advertisement
X
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: ITG)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान. (Photo: ITG)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने केंद्र की पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जा सकता है तो सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थलों करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब क्यों नहीं जाने दिया जा रहा.

एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान मैच के बाद सोमवार को सीएम मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी पर निशाना साधा.

पंजाब के सीएम ने केंद्र की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, 'राष्ट्र की विदेश नीति पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ? जब पाकिस्तानी को-स्टार ने दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म की तो उसे रिलीज नहीं होने दिया गया, उसे गद्दार कहा गया. अब सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब नहीं जा सकते. अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जा सकता है तो सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थलों करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जाने क्यों नहीं दिया जा रहा.'

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi in Punjab, meeting with flood victims.
पंजाब दौरे पर राहुल गांधी, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात 
Rahul Gandhi arrives on a tractor in flood-affected Gurudaspur.
ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर पहुंचे राहुल; देखें  
Rahul Gandhi visited Punjab, meeting with flood victims and touring on a tractor.
ट्रैक्टर सवारी, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात; तस्वीरों में राहुल का पंजाब दौरा 
गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ित किसानों से मिले राहुल गांधी
पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, गुरदासपुर में किसानों से मिले, ट्रैक्टर भी चलाया 
Rahul Gandhi among flood victims in Punjab.
ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल, Video 

'आस्था के केंद्र है करतारपुर कॉरिडोर'

उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि वह लोगों की भावनाओं को समझें और श्रद्धालुओं के लिए रास्ता खोल दें. मान ने करतारपुर कॉरिडोर और ननकाना साहिब को आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये क्रिकेट या कारोबार का साधन नहीं, बल्कि हमारी आस्था, भक्ति का केंद्र है.

Advertisement

उन्होंने आरोप लगाया कि क्रिकेट मैच से आने वाला पैसा आतंक और नशे की फंडिंग में जा सकता है, जबकि अफगानिस्तान को पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन पंजाब की अनदेखी की जा रही है.

उन्होंने पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू से भी जवाब मांगा कि क्या वे प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर सवाल उठाएंगे. उन्होंने कहा, 'मैं सुनील जाखड़ को कहना चाहता हूं कि वे पीएम मोदी से पूछें कि श्रद्धालुओं को ननकाना साहिब क्यों नहीं जाने दिया जा रहा. पंजाब अभी भी उठेगा, पंजाब मजबूत है.'

साथ ही मान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, 'अभी पानी और कम हो जाता तो राहुल आ जाते.'

मान ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप

मान ने बीजेपी पर पंजाब से दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'पंजाब बीजेपी पंजाब से दुश्मनी क्यों निकाल रही है? केंद्र हमेशा पंजाब के साथ भेदभाव करता है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement