ऑनलाइन मंगाया 1.86 लाख रुपये का मोबाइल, खोलकर देखा तो अंदर निकली टाइल

बेंगलुरु में इंजीनियर प्रेमानंद के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया, जहां उन्होंने ऑनलाइन 1.86 लाख रुपये का Samsung Galaxy Z Fold 7 ऑर्डर किया, लेकिन डिलीवरी बॉक्स में फोन की जगह टाइल का टुकड़ा निकला. उन्होंने अनबॉक्सिंग वीडियो सहित साइबर पोर्टल और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर के बाद जांच जारी है.

ऑनलाइन मंगाया 1.86 लाख रुपये का मोबाइल, अंदर निकली टाइल (Photo: ITG)
ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार बड़े फ्रॉड हो जाते हैं. कई मामलों में लोग पहले पेमेंट कर कोई सामान ऑर्डर करते हैं लेकिन डिलीवरी पर कभी कोई और सामान डिलीवर हो जाता है तो कभी खाली डब्बा. इसी तरह का ताजा मामला बेंगलुरु में सामने आया है. यहां एक शख्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में छोटी मोटी नहीं बल्कि  1.86 लाख की ठगी हो गई.

ऑनलाइन मंगाया 1.86 लाख का मोबाइल

प्रेमानंद नाम के बेंगलुरु के इंजीनियर ने ऑनलाइन 1.86 लाख रुपये का Samsung Galaxy Z Fold 7 फोन ऑर्डर किया. फोन ऑर्डर करने के लिए उन्होंने अपने एचडीएफसी कार्ड से एक बार में ही पूरा पेमेंट किया था.

अनबॉक्सिंग में निकली टाइल

जब घर पर फोन की डिलीवरी हुई तो प्रेमानंद ने उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो शूट किया जिसमें फ्रॉड सामने आ गया. दरअसल, डिलीवरी बॉक्स में किसी फोन की जगह पर  एक टाइल का टुकड़ा था. इसके बाद, उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस दोषियों की तलाश में जुटी है.

