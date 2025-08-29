पति बेचता था पानीपुरी, पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर... बेंगलुरु में सामने आया दहेज कांड, हैरान कर देगी ये कहानी

बेंगलुरु- देश का आईटी हब. यहां हजारों नौजवान रोज अपने लैपटॉप और स्टार्टअप्स के सपनों के साथ जीते हैं. लेकिन इसी शहर के बीचोबीच एक कहानी ने सबको हिला दिया. यह कहानी है एक ऐसे शख्स की, जिसने कभी मल्टीनेशनल कंपनी Oracle में नौकरी की थी, फिर अचानक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़कर पानीपुरी बेचने लगा. और अब, वही शख्स अपनी पत्नी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

यह कहानी है प्रवीण और उसकी पत्नी शिल्पा पंचांगमठ की. प्रवीण, गंगावती तालुक के वद्दारहट्टी गांव का रहने वाला था. पढ़ाई में ठीक था, बीई और एमटेक किया था. उसके परिवार ने हमेशा इसे लेकर गर्व किया कि बेटा Oracle जैसी नामी कंपनी में काम करता है. व्हाइटफील्ड की आईटी इमारतों में बैठकर काम करने वाला यह युवक एक दिन अचानक अपनी नौकरी छोड़ बैठा. इस बिजनेस की शुरुआत हुई पानीपुरी से. वही सड़क किनारे मिलने वाली पानीपुरी, जिसे लोग शाम होते ही चटकारे लेकर खाते हैं. किसी ने सोचा भी नहीं था कि शानदार सैलरी वाला शख्स अब पानीपुरी की प्लेट सजाता नजर आएगा.

5 दिसंबर 2022 को प्रवीण की शादी शिल्पा से हुई. शिल्पा खुद पढ़ी-लिखी लड़की थी, Infosys जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी. परिवार वाले खुश थे कि बेटी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई है. शादी बेहद धूमधाम से हुई. दुल्हन के घरवालों ने लगभग 35-40 लाख रुपये खर्च कर दिए. करीब 150 ग्राम सोना दिया और तमाम घरेलू सामान भी. शिल्पा की मां शारदा और चाचा चन्नाबसैया कहते हैं कि हमने घर बेचकर शादी की. इतना खर्चा इसलिए किया, ताकि बेटी का घर बस जाए.

शादी के बाद प्रवीण और शिल्पा दोनों बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में रहने लगे. बाहर से सबकुछ सामान्य दिखता था. प्रवीण पानीपुरी बेचता था. वहीं शिल्पा इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी. शिल्पा की मां का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों में प्रवीण और उसकी मां शांता व्वा ने शिल्पा पर दबाव डालना शुरू कर दिया.

आरोप है कि 5 लाख रुपये बिजनेस में लगाने के लिए मां-बेटे ने बार-बार शिल्पा को परेशान किया. जब यह पैसे नहीं मिले तो शिल्पा को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. आखिरकार, परिवार ने किसी तरह 10 लाख की और व्यवस्था की और बेटी को ससुराल वापस भेजा. लेकिन हालात नहीं बदले.

26 को परिजनों को मिली शिल्पा की मौत की खबर

26 अगस्त की रात अचानक शिल्पा के यहां से खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली. सुनते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. जब परिजन पहुंचे तो बताया गया कि उसने फांसी लगा ली, लेकिन घर के भीतर कोई कुर्सी, स्टूल या सहारा लेने लायक सामान नहीं था.

शिल्पा के चाचा चन्नाबसैया ने कहा कि पंखा इतनी ऊंचाई पर था कि बिना सहारे फांसी लगाना असंभव है. दरवाजा भी टूटा नहीं था. आखिर हुआ क्या? शिल्पा Infosys में काम करती थी. एक साल छह महीने का उसका बच्चा है. परिवार का कहना है कि वह फिर से प्रेग्नेंट भी थी. ऐसे में सवाल है कि इस स्थिति में वह क्यों खुदकुशी करेगी? मां शारदा का आरोप है कि मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना परेशान किया गया कि उसकी हिम्मत टूट गई.

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. आरोप है कि शादी के समय ही 15 लाख कैश, सोना और घरेलू सामान मांगा गया था. बाद में भी पैसे मांगे जाते रहे. अब पुलिस ने शिल्पा के पति प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी मां से भी पूछताछ की जा रही है.

