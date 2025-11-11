बॉयफ्रेंड ने वीडियो कॉल पर उतरवाया कपड़े, फिर करने लगा ब्लैकमेल...तंग युवती ने किया सुसाइड

बिहार के वैशाली में प्रेमी के शादी से इनकार करने और ब्लैकमेल करने से तंग एक युवती ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली. जिससे वह 90 प्रतिशत झुलस गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के कष्टहरिया गांव की है. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कौशल कुमार और उसके मौसा रंजित कुमार यादव को अरेस्ट कर लिया है. दोनों पटना के नेऊरा थाना क्षेत्र के मधोपुर गांव के रहने वाले हैं.

मौत से 4 घंटे पहले युवती का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी. वो कह रही थी कि पटना के रहने वाले कौशल ने मेरी फोटो-वीडियो वायरल कर दी है. वीडियो कॉलिंग पर उसने मुझसे मेरे कपड़े उतरवाए. इसी दौरान उसने वीडियो-फोटो बना लिया. इसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था.

परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या की

मृतका की मां ने बताया बेटी पिछले 2 साल से पटना के कौशल कुमार से प्रेम करती थी. कौशल ने शादी करने से इनकार कर दिया था. फिर एक महीने पहले मेरी बेटी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने मां को गाली देकर भगा दिया

मृतका की मां ने आगे बताया कि अश्लील वीडियो वायरल होने पर महिला थाने में शिकायत करने गई थी. लेकिन वहां से हमें गाली देकर भगा दिया गया. पुलिस ने कहा था 'तुम खुद अपना वीडियो वायरल कर रही हो.' उस समय पुलिस ने मेरी मदद की होती तो आज हमारी बेटी बच जाती.

ननिहाल में दोनों की हुई थी मुलाकात

पटना के माधोपुर गांव में प्रेमी कौशल कुमार और मृतका का ननिहाल है. वहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी. दोस्ती होते ही दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी. इस दौरान दोनों की वीडियो कॉल पर खूब बातें होती थी.

वो बार-बार प्रेमिका को मिलने के लिए भी बुलाता था. लड़की ने एक दिन शादी की बात कही तो कौशल ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों में विवाद गहरा गया.

आरोपी अरेस्ट, आगे की कार्रवाई शुरू

बिदुपुर थानाध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि एक युवती द्वारा खुद से आग लगा लेने की सूचना मिली थी. इसके बाद अस्पताल पहुंचकर लड़की का बयान दर्ज किया था. बयान के मुताबिक FIR दर्ज की और आरोपी कौशल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा कौशल का सहयोग करने वाले उसके मौसा रंजीत यादव को भी गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आगे के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट- विकास कुमार)

