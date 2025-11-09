आतंकी और सीरियल किलर को मोबाइल-टीवी की 'VIP' सुविधा... बेंगलुरु जेल का वीडियो वायरल

बेंगलुरु की परप्पना अग्रहार सेंट्रल जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें जेल के अंदर बंद कुख्यात कैदियों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करते और टीवी देखते हुए देखा गया है. इन वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

वायरल वीडियो में आतंकी संगठन ISIS का भर्ती करने वाला जुहाद हामिद शकील मन्ना और सीरियल रेपिस्ट और किलर उमेश रेड्डी नजर आ रहा है. वीडियो में उमेश रेड्डी को अपने सेल में आराम से टीवी देखते हुए देखा गया, जबकि शकील मन्ना मोबाइल फोन पर बात करता नजर आया. आरोप है कि मन्ना जेल में रहते हुए भी अपने साथियों से संपर्क में था.

ये वीडियो कब शूट किए गए, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इनके सामने आने के बाद सुरक्षा में बड़ी चूक की आशंका जताई जा रही है. जेल प्रशासन ने कहा है कि आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है ताकि वीडियो की सच्चाई और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सके. जेल अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

कुख्यात अपराधी को जेल के अंदर जन्मदिन देखे गए

यह पहला मौका नहीं है जब परप्पना अग्रहार जेल की सुरक्षा पर सवाल उठे हों. इसी साल अक्टूबर में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गुंबाची सेना नाम के कुख्यात अपराधी को जेल के अंदर जन्मदिन मनाते हुए देखा गया था. उस वीडियो में वह केक काट रहा था, सेबों की माला पहने हुए था और आसपास अन्य कैदी जश्न मना रहे थे.

जेल के वीआईपी ट्रीटमेंट वाले वीडियो पहले भी वायरल हुए

पिछले साल भी इसी जेल से एक और विवादास्पद तस्वीर सामने आई थी, जिसमें कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा, जो रेणुकास्वामी हत्या केस में जेल में बंद हैं, को ‘VIP ट्रीटमेंट’ मिलता दिखाया गया था. तस्वीर में वे कुर्सी पर बैठे हुए, हाथ में सिगरेट और कॉफी मग लिए, अन्य कैदियों से बात कर रहे थे.

