scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु में 2 हजार रुपये के नोटों से 'मनी रेन' ठगी का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार, 18 लाख जब्त

बेंगलुरु पुलिस ने 2,000 रुपये के बंद हो चुके नोटों पर “मनी रेन” मंत्र और रिवाज का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया. 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 18 लाख रुपये के 2,000 के नोट बरामद हुए. आरोपी लोगों को नोटों पर पूजा और सीरियल नंबर बदलकर पैसा सौ गुना करने का झांसा दे रहे थे. एक महिला अभी फरार है.

Advertisement
X
ठगी के आरोप में 10 बदमाश गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
ठगी के आरोप में 10 बदमाश गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

बेंगलुरु पुलिस ने उन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बंद हो चुके 2 हजार रुपये के नोटों पर “मनी रेन” यानी पैसे की बारिश कराने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहे थे. पुलिस ने इस गैंग से 18 लाख रुपये के 2 हजार के नोट जब्त किए हैं. एक महिला आरोपी अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

यह मामला तब सामने आया जब 17 अक्टूबर 2025 को आरबीआई मैनेजर ने हलसूरु गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि बंद हो चुके 2,000 रुपये के नोटों के सीरियल नंबर बदलकर उन्हें आरबीआई में जमा करने की कोशिश की गई थी.

पैसों की बारिश का झांसा देकर ठगी

सम्बंधित ख़बरें

Two_Thousands_Notes_RBI
अभी भी RBI को वापस नहीं मिले इतने हजार करोड़ के ₹2000 के नोट 
मदरसे के इमाम से पकड़ाए लाखों के नकली नोट.(File Photo:ITG)
इमाम के पास ₹20 लाख के नकली नोट, BJP MLA बोले- मदरसे रच रहे षड्यंत्र 
प्लास्टिक के थैले में मिला 24 लाख से ज्यादा कैश. (Photo: ITG)
थैले में भरीं नोटों की गड्डियां, ट्रेन में सवार युवक के पास मिले 24 लाख 
सेलिना जेटली की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. (File Photo: ITG)
भाई की रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं सेलिना जेटली, MEA को नोटिस जारी  
Two_Thousands_Notes_RBI
अभी भी RBI को वापस नहीं मिले इतने हजार करोड़ के ₹2000 के नोट 

जांच में पुलिस ने पहला आरोपी पकड़ा जिसने 40 हजार रुपये के बदले हुए नोट आरबीआई में जमा किए थे. उससे पूछताछ में पता चला कि उसे यह नकली ए नोट दो लोगों ने कमीशन पर दिए थे. दोनों को उसी दिन मैसूर बैंक सर्कल के पास पकड़ा गया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग के सदस्य 8 लाख रुपये नकली रूप से तैयार 2,000 के नोट आरबीआई में जमा कर खाते में रकम डालने की योजना में शामिल थे. तीन और आरोपियों को मैजेस्टिक इलाके से गिरफ्तार किया गया.

Advertisement

पुलिस ने 10 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार

आरोपियों ने लोगों को समझाया था कि कुछ खास सीरियल नंबर वाले 2 हजार रुपये के नोटों पर विशेष रिवाज और मंत्र करने से पैसा सौ गुना बढ़ जाएगा. लोग धोखे में आकर अपने नोट उन्हें दे देते थे.

इसके बाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश से तीन और आरोपियों को पकड़ा और 26 लाख रुपये के बदले हुए नोट बरामद किए. यशवंतपुर से मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ जिसने नोटों के सीरियल नंबर और साल बदले थे. 3 नवंबर को सभी 10 आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement