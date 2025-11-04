मैडम ये देखिए, फिर करने लगा अश्लील हरकत... बेंगलुरु में कुत्ता घुमाने गई महिला से शर्मनाक कृत्य

बेंगलुरु में एक 33 वर्षीय महिला से शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि महिला सुबह अपने कुत्ते को टहलाने गई थी. इसी दौरान एक युवक आया और उसे मैडम कहकर पुकारा. फिर अश्लील हरकत करने लगा. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 33 वर्षीय एक महिला को अपने कुत्ते को टहलाते समय यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अभद्रता का शिकार होना पड़ा. यह घटना 1 नवंबर को इंदिरानगर में हुई. पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार सुबह करीब 11:57 बजे, जब वह अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी, तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आया. जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है.

पहले मैडम कहकर बुलाया, फिर करने लगा अश्लील हरकत

आते ही व्यक्ति ने महिला को 'मैडम' कहकर पुकारा. वहीं जब वह मुड़ी तो अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया. शिकायतकर्ता ने कहा कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसी हरकत की और उसे निशाना बनाया. इस कृत्य से स्तब्ध होकर वह अपने कुत्ते को लेकर घर भागी और बाद में अपनी बहन व अपनी सहेली को घटना के बारे में बताया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

