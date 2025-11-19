scorecardresearch
 

Feedback

इनोवा कार में सेंट्रल टैक्स अफसर बनकर आए, ATM वैन को रोका, चेकिंग के बहाने कैश ले उड़े

Bengaluru Hit by Crores Heist: इस नाटकीय लूट ने बेंगलुरु में कैश लाने-ले जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि लुटेरों ने सरकारी अफसरों का रूप धारण करके इस वारदात को अंजाम दिया.

Advertisement
X
CMS वैन का रास्ता इनोवा कार सवार लुटेरों ने रोका.(Photo:ITG)
CMS वैन का रास्ता इनोवा कार सवार लुटेरों ने रोका.(Photo:ITG)

बेंगलुरु में एक हाई-प्रोफाइल लूट ने सनसनी मचा दी. यहां जयनगर में अशोक स्तंभ के पास दिनदहाड़े ATM फंड ले जा रही CMS कैश वैन को रोका गया और करोड़ों लूट लिए गए.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, CMS गाड़ी जेपी नगर में HDFC बैंक ब्रांच से कैश ले जा रही थी, तभी एक इनोवा कार (KA 03 NC 8052) ने उसका रास्ता रोक लिया. इनोवा में बैठे लोगों ने खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर बताया और कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने और कैश की जांच करने हैं.

इसके बाद संदिग्धों ने CMS स्टाफ को कैश बॉक्स के साथ अपनी इनोवा कार में बिठा लिया. वे डेयरी सर्कल की ओर गए, जहां स्टाफ मेंबर्स को फ्लाईओवर पर उतार दिया गया. गैंग कैश लेकर भाग गया और तब से फरार है.

सम्बंधित ख़बरें

DSP पूजा पांडेय समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR.(Photo:ITG)
CSP पूजा पांडेय से रातभर बात करने वाले 'सर' के नाम से उठा पर्दा, अरेस्ट 
बेंगलुरु में स्कूटी सवार को चलती गाड़ी से गिराकर लूटा.(Photo:Screengrab)
बेंगलुरु: शांतिनगर में सुबह-सुबह लूट, स्कूटी सवार को बनाया शिकार 
भोपाल में मोबाइल लुटेरों के हौसले बुलंद.(Photo:AI Generated)
MP: डिप्टी CM के पीए से लूट, मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार  
men arrested in fraud
'Money Heist' के स्टाइल में लूटे 150 करोड़, पकड़े गए  'प्रोफेसर','फ्रेडी' और 'अमांडा' 
दम घुटने से तीन युवकों की मौत. (Photo: Representational )
कमरा गर्म करने के लिए चारकोल स्टोव जलाकर सो गए 4 लड़के, दम घुटने से 3 की मौत 

पुलिस सूत्रों का कहना है कि लुटेरे बन्नेरघट्टा रोड के रास्ते भागे. साउथ डिवीज़न पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है और शहर भर में कई चेकपॉइंट बनाए हैं, जिनका फ़ोकस संदिग्धों के बताए गए ग्रे इनोवा गाड़ियों पर है.

Advertisement

भागने वाली गाड़ी का पता लगाने के लिए कई टीमें जयनगर, डेयरी सर्कल और बन्नेरघट्टा रोड से CCTV फुटेज की जांच कर रही हैं.

DCP साउथ लोकेश जगलासुर ने बताया कि शिकायतकर्ता से जानकारी मिलने तक लूट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा सकती.जानकारी मिलने के बाद मीडिया वालों को जानकारी दी जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement