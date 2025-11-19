इनोवा कार में सेंट्रल टैक्स अफसर बनकर आए, ATM वैन को रोका, चेकिंग के बहाने कैश ले उड़े

बेंगलुरु में एक हाई-प्रोफाइल लूट ने सनसनी मचा दी. यहां जयनगर में अशोक स्तंभ के पास दिनदहाड़े ATM फंड ले जा रही CMS कैश वैन को रोका गया और करोड़ों लूट लिए गए.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, CMS गाड़ी जेपी नगर में HDFC बैंक ब्रांच से कैश ले जा रही थी, तभी एक इनोवा कार (KA 03 NC 8052) ने उसका रास्ता रोक लिया. इनोवा में बैठे लोगों ने खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ऑफिसर बताया और कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने और कैश की जांच करने हैं.

इसके बाद संदिग्धों ने CMS स्टाफ को कैश बॉक्स के साथ अपनी इनोवा कार में बिठा लिया. वे डेयरी सर्कल की ओर गए, जहां स्टाफ मेंबर्स को फ्लाईओवर पर उतार दिया गया. गैंग कैश लेकर भाग गया और तब से फरार है.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि लुटेरे बन्नेरघट्टा रोड के रास्ते भागे. साउथ डिवीज़न पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है और शहर भर में कई चेकपॉइंट बनाए हैं, जिनका फ़ोकस संदिग्धों के बताए गए ग्रे इनोवा गाड़ियों पर है.

भागने वाली गाड़ी का पता लगाने के लिए कई टीमें जयनगर, डेयरी सर्कल और बन्नेरघट्टा रोड से CCTV फुटेज की जांच कर रही हैं.

DCP साउथ लोकेश जगलासुर ने बताया कि शिकायतकर्ता से जानकारी मिलने तक लूट के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा सकती.जानकारी मिलने के बाद मीडिया वालों को जानकारी दी जाएगी.

