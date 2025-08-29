scorecardresearch
 

दहेज प्रताड़ना के चलते एक और मौत! बेंगलुरू में फांसी पर झूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बेंगलुरू के सुद्दगुंटेपाल्या में 27 साल की महिला इंजीनियर की आत्महत्या का मामला सामने आया है. महिला के माता पिता ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है जिसके बाद मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है.

दहेज प्रताड़ना के चलते इंफोसिस की इंजीनियर ने की आत्महत्या (Photo: ITG)
कर्नाटक में साउथ बेंगलुरू के सुद्दगुंटेपाल्या में 27 साल की महिला इंजीनियर की आत्महत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इंफोसिस में इंजीनियर रही शिल्पा के माता पिता ने आरोप लगाया है कि पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज प्रताड़ना के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया है. एफआईआर के बाद से शिल्पा के पति प्रवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. शिल्पा की शादी लगभग ढाई साल पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहे प्रवीण से हुई थी और उनका एक डेढ़ साल का बच्चा भी है.

शिल्पा के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, प्रवीण के परिवार ने शादी के समय 15 लाख रुपये नकद, 150 ग्राम सोने के गहने और घरेलू सामान की मांग की थी. इन मांगों को पूरा करने के बावजूद, शिल्पा के ससुराल वालों ने शादी के बाद कथित तौर पर उन पर अतिरिक्त पैसे और कीमती सामान देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. परिवार का दावा है कि दहेज को लेकर बार-बार ताने और मानसिक प्रताड़ना के कारण शिल्पा ने आत्महत्या कर ली.

 शिल्पा के चाचा ने बताया कि 'हमने तीन साल पहले उसकी शादी धूमधाम से की थी. हमने अपना घर बेच दिया और शादी पर ₹40 लाख रुपये खर्च किए. शादी के समय हमने उसे 160 ग्राम सोने के गहने भी दिए थे.' कुछ महीने पहले, उसने हमसे ₹10 लाख और लिए थे. अब उनका डेढ़ साल का बच्चा है, और वह फिर से प्रेग्नेंट थी. शादी के समय प्रवीन ने खुद को बीई, एम.टेक ग्रेजुएट बताया था, लेकिन पिछले दो सालों से वह पानी पूरी बेच रहा है. जबकि हमारी बेटी इंफोसिस में काम करती थी.'

परिवार हत्या की आशंका भी जता रहा है क्योंकि  घर के अंदर, पंखे के नीचे कोई कुर्सी या कुछ भी नहीं रखा था. पंखा भी इतनी ऊंचाई पर नहीं था कि कोई आसानी से पहुंच सके. दरवाजा टूटने का भी कोई निशान नहीं था. 

लेटेस्ट

