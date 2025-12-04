scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ऐतिहासिक भूमिका निभाएं...', बांग्लादेश में फरवरी चुनाव से पहले मोहम्मद युनूस का सेना को मैसेज

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनूस ने सेना की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें आगामी फरवरी चुनाव को "ऐतिहासिक और उत्सव जैसा अवसर" बनाने की अपील की. देश में खालिदा जिया की गंभीर हालत, शेख हसीना की गैर-मौजूदगी और उभरती कट्टर-दक्षिणपंथी ताकतों के बीच राजनीतिक माहौल बेहद अनिश्चित है.

Advertisement
X
मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं. (Photo- ITG)
मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं. (Photo- ITG)

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस ने बुधवार को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, मीरपुर कैंटोनमेंट में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में आगामी राष्ट्रीय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया. युनूस ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भूमिका देश की सुरक्षा, विकास और राष्ट्र-निर्माण में लगातार महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सेना आगामी फरवरी चुनाव को एक "उत्सव जैसा अवसर" बनाने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी.

मोहम्मद युनूस का यह बयान उस समय आया है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया गंभीर हालत में हैं और अपदस्थ नेता शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को आतंकवाद-रोधी कानून के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया है. विश्लेषकों के अनुसार, इस खाली राजनीतिक मैदान ने दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी समूहों को उभरने का अवसर दिया है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश: शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा, भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट का फैसला

सम्बंधित ख़बरें

Notorious Smuggler Apprehended on India–Bangladesh Border
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 करोड़ के 20 सोने के बिस्कुट बरामद, BSF ने तस्कर को किया गिरफ्तार 
bangladeshi general on India
'जब तक भारत के टुकड़े नहीं होते...', बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल के भी आसिम मुनीर जैसे सपने 
बांग्लादेश डिपोर्ट की गई थी गर्भवती महिला
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश भेजी गई महिला की होगी घर वापसी, सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश 
39 people died in Bengal due to SIR scare; Mamata announces financial assistance
'ये इमरजेंसी जैसा है, आज तुम सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे...' एंटी SIR रैली में गरजीं ममता बनर्जी 
Jamaat-e-Islami
क्या बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी का राज होगा? इंडिया के लिए एकदम अलग हो सकती है पड़ोसी देश में स्थिति 

विश्लेषकों का कहना है कि पिछले साल के 'जुलाई विद्रोह' के बाद से दक्षिणपंथी ताकतों ने जमीन बनाई है और आगामी चुनाव में उनका प्रभाव और बढ़कर दिख सकता है. वहीं ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इम्तियाज अहमद का कहना है कि किसी भी चरमपंथी प्रवृत्ति के उभरने में "राज्य की मिलीभगत" अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

Advertisement

युनूस सरकार लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक सकती!

प्रोफेसर ने चेतावनी दी कि राज्य-प्रबंधित चुनाव का परिणाम उलटा भी पड़ सकता है, जैसा इतिहास में कई बार देखा गया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युनूस सरकार लंबे समय तक सत्ता में टिक नहीं सकती क्योंकि आर्थिक चुनौतियां और विदेशी निवेश की कमी अत्यधिक दबाव पैदा कर रही है.

यह भी पढ़ें: शेख हसीना के समर्थकों का ऐलान, फांसी की सजा के खिलाफ बांग्लादेश घेराव करेगी अवामी लीग

छात्र आंदोलन में शेख हसीना ने गंवाई सत्ता

पिछले साल अगस्त में छात्र-नेतृत्व वाले 'जुलाई विद्रोह' के बाद शेख हसीना की सत्ता गिर गई थी. तीन दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस पेरिस से ढाका लौटे और अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला. इसके बाद उनके प्रशासन ने अवामी लीग को भंग कर चुनावों से बाहर कर दिया.

इस बीच, सेना के साथ सरकार के संबंध मधुर नहीं रहे हैं. सेना को लंबे समय से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगाया गया है, जबकि सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-जमान पहले ही कह चुके हैं कि यह भूमिका उनकी पेशेवर क्षमता को प्रभावित कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement