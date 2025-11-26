शेख हसीना के समर्थकों का ऐलान, फांसी की सजा के खिलाफ बांग्लादेश घेराव करेगी अवामी लीग

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और गहरा गया है. इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल (ICT) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्टी ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है. अवामी लीग ने घोषणा की है कि 30 नवंबर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, रैलियां, प्रतिरोध मार्च और घेराव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

पार्टी ने कहा कि यह फैसला "गैरकानूनी, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश का हिस्सा" है. अवामी लीग ने सिंगापुर में निर्वासित अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को "गैरकानूनी कब्ज़ाधारी और फ़ासीवादी शासक" करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है.

अवामी लीग नेताओं ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करते हुए कहा, "आपने इस मजाकिया फैसले को पहले ही नकार दिया है. अब लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने का समय है." पार्टी का आरोप है कि यूनुस आगामी चुनावों से हसीना और अवामी लीग को अलग रखने के लिए साजिश कर रही है.

राजधानी ढाका समेत कई क्षेत्रों में प्रदर्शन का प्लान

ढाका, चट्टोग्राम, सिलहट, राजशाही, खुलना और ग्रामीण उपजिलाओं तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है. राजधानी ढाका में कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB), सेना और आर्म्ड पुलिस पहले से ही तैनात हैं.

एकतरफ चुनाव कराने का आरोप

अवामी लीग ने चेतावनी दी है कि "देश में किसी भी कीमत पर एकतरफा चुनाव नहीं होने दिया जाएगा. यह लड़ाई बांग्लादेश की आजादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की है."

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश बड़े राजनीतिक टकराव, सड़क आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्था की सख़्ती का गवाह बन सकता है. जनता, विपक्ष और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं.

