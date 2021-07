बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज, मोदी-योगी समेत दिग्गजों ने किया नमन

आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दो स्वतंत्रता सेनानियों की आज जयंती है. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जन्म जयंती पर देश सलाम कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य दिग्गजों ने इस मौके पर दोनों को नमन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बालगंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद को नमन किया. पीएम मोदी ने लिखा कि भारत माता के सपूत चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन. अपने युवा दिनों में उन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद को झकझोर दिया था.



Remembering the valiant son of Bharat Mata, the remarkable Chandra Shekhar Azad on his Jayanti. During the prime of his youth he immersed himself in freeing India from the clutches of imperialism. He was also a futuristic thinker, and dreamt of a strong and just India.