'पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों की टांगें तोड़ देंगे...', असम CM का बयान, राज्य से 3 और गिरफ्तार

'पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों की टांगें तोड़ देंगे...', असम CM का बयान, राज्य से 3 और गिरफ्तार

many arrested after defending pakistan on pahalgam attack: असम में पाकिस्तान के समर्थन में बयान देने पर अब तक 42 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने चेतावनी दी कि 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलने वालों की टांगें तोड़ी जाएंगी. यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद तेज की गई है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी.

Advertisement

X