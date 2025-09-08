असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की ड्रग्स जब्त... 2 गिरफ्तार

असम में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही दोनों के पास से 3.4 करोड़ रुपये की ड्रग्स भी जब्त की गई. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हवाले से दावा किया है.

जानकारी के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गुवाहाटी के चचल इलाके से 355 ग्राम हेरोइन जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 1.8 करोड़ रुपये आंकी गई है.

यह भी पढ़ें: असम पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार

वहीं, पुलिस ने कछार जिले के तोलेनग्राम इलाके में भी एक अभियान चलाया और 300 ग्राम हेरोइन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. यहां से भी जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 1.6 करोड़ रुपये आंकी गई है.

बीते दिनों पुलिस ने जब्त की थी 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट

इससे पहले बीते दिनों राज्य के श्रीभूमि ज़िले में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य की प्रतिबंधित 'याबा' गोलियां ज़ब्त की गईं थीं. साथ ही इस सिलसिले में एक ड्रग तस्कर को गिरफ़्तार भी किया गया था. पुलिस ने बताया था कि एक बड़े मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 70000 'याबा' गोलियां ज़ब्त कीं गईं.

Advertisement

आपको बता दें कि 'याबा' गोली देश में अवैध है. क्योंकि इसमें मेथैम्फेटामाइन, जो नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत अनुसूची II का एक पदार्थ है. इन गोलियों में कैफीन होता है.

---- समाप्त ----