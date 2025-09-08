scorecardresearch
 

Feedback

असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की ड्रग्स जब्त... 2 गिरफ्तार

असम पुलिस ने ड्रग्स तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. साथ ही मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त ड्रग्स की कीमत 3.4 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Advertisement
X
असम में ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
असम में ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )

असम में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही दोनों के पास से 3.4 करोड़ रुपये की ड्रग्स भी जब्त की गई. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हवाले से दावा किया है.

जानकारी के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गुवाहाटी के चचल इलाके से 355 ग्राम हेरोइन जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 1.8 करोड़ रुपये आंकी गई है.

यह भी पढ़ें: असम पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

कुख्यात तस्कर सैफुद्दीन और आशू उर्फ शाहरूख गिरफ्तार.
वजन घटाने के बहाने लड़कियों को लगाई ड्रग्स की लत... क्लब और जिम में रचा जाता था जाल 
गुरुग्राम में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़
गुरुग्राम में ड्रग रैकेट का भंड़ाफोड़... 1 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थ के साथ 7 नाइजीरियन अरेस्ट 
बच्चे का नंबर खुद सेव कर घर बुलाने का भरोसा दिया CM सरमा ने (Photo:ITG)
'तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा...', असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी, वीडियो हुआ वायरल 
Assam police arrest one drug peddler
असम पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार 
Nehkam Jomhao killed Assam Karbi Anglong
असम में थाडौ जनजाति के नेता की हत्या से सनसनी, लाश की तलाश में जुटी है पुलिस 

वहीं, पुलिस ने कछार जिले के तोलेनग्राम इलाके में भी एक अभियान चलाया और 300 ग्राम हेरोइन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. यहां से भी जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 1.6 करोड़ रुपये आंकी गई है.

बीते दिनों पुलिस ने जब्त की थी 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट

इससे पहले बीते दिनों राज्य के श्रीभूमि ज़िले में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य की प्रतिबंधित 'याबा' गोलियां ज़ब्त की गईं थीं. साथ ही इस सिलसिले में एक ड्रग तस्कर को गिरफ़्तार भी किया गया था. पुलिस ने बताया था कि एक बड़े मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 70000 'याबा' गोलियां ज़ब्त कीं गईं.

Advertisement

आपको बता दें कि 'याबा' गोली देश में अवैध है. क्योंकि इसमें मेथैम्फेटामाइन, जो नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत अनुसूची II का एक पदार्थ है. इन गोलियों में कैफीन होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement