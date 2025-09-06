असम पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया की कि श्रीभूमि पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित 'YABA' टैबलेट जब्त की गई हैं. इस कार्रवाई में एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि असम पुलिस ने श्रीभूमि जिले में एक बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान के तहत 70,000 YABA टैबलेट जब्त कीं.

उन्होंने लिखा, '10 करोड़ रुपये की याबा टैबलेट जब्त की गईं- क्या आपको लगता है कि आप असम पुलिस से भाग सकते हैं? इस #AssamAgainstDrugs अभियान में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.'

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं. जब्त की गई याबा टैबलेट की जांच और तस्कर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्या है Yaba टैबलेट

YABA टैबलेट में मेथमफेटामाइन जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट के तहत शेड्यूल II पदार्थ है और कैफीन होता है. इसकी वजह से यह नशीला पदार्थ देश में अवैध है. YABA टैबलेट का दुरुपयोग नशे की लत और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसके चलते इसे सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है.

असम सरकार और पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बार-बार जोर दिया है कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. इस अभियान के तहत न केवल ड्रग तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बल्कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति चेन को भी तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

