असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई... काछार में 2.5 करोड़ की हेरोइन और श्रीभूमि में 630 बोतल कोडीन सिरप बरामद

असम पुलिस ने दो अलग-अलग ऑपरेशन में 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए और दो तस्करों को गिरफ्तार किया. पहली कार्रवाई काछार जिले में हुई, जिसमें हेरोइन बरामद की गई. वहीं दूसरी कार्रवाई श्रीभूमि में हुई, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप मिला. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर राज्य में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुष्टि की.

असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन. (Photo: Representational)
असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन. (Photo: Representational)

असम पुलिस ने राज्य में ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान चला रखा है. इसके तहत दो अलग-अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 2.5 करोड़ की कीमत का प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किया गया. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की है.

एजेंसी के अनुसार, पहली कार्रवाई काछार जिले में की गई, जहां पुलिस ने 410 ग्राम हेरोइन बरामद की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस मामले में एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा- दो अलग-अलग अभियानों में कछार पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपये कीमत की 410 ग्राम हेरोइन ज़ब्त की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

दूसरी कार्रवाई श्रीभूमि इलाके में हुई. यहां पुलिस ने 630 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया. इसी के साथ एक अन्य पैडलर को गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी इस प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी में शामिल था और इसे बाहर भेजने की तैयारी कर रहा था.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हो सके. गौरतलब है कि असम सरकार लंबे समय से राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है. हाल के महीनों में पुलिस ने विभिन्न जिलों से करोड़ों रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

