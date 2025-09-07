scorecardresearch
 

Feedback

'तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा...', असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी, वीडियो हुआ वायरल

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक किशोर लड़के से मुलाकात करते हैं, जो उनसे गुवाहाटी आवास पर मिलने की इच्छा जताता है. मुख्यमंत्री ने लड़के का नंबर लेकर उसकी मां से फोन पर बात की और बुलाने का आश्वासन दिया.

Advertisement
X
बच्चे का नंबर खुद सेव कर घर बुलाने का भरोसा दिया CM सरमा ने (Photo:ITG)
बच्चे का नंबर खुद सेव कर घर बुलाने का भरोसा दिया CM सरमा ने (Photo:ITG)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके साथ एक 15-16 साल का लड़का साथ नज़र आ रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री बेहद ही अपनापन अंदाज से लड़के से बातचीत करते नज़र आए. 

लड़का पहले मुख्यमंत्री पास के मुस्कराते आते हुए आता है और कहता है, 'सर, मैं आपके घर गुवाहाटी आना चाहता हूं.' इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया 'तुम मेरे घर गुवाहाटी आना चाहते हो?'

इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस लड़के का फ़ोन नंबर और नाम पूछा और फिर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने लड़के की मां को फ़ोन किया और कहा कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Assam police arrest one drug peddler
असम पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार 
असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन. (Photo: Representational)
असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन... दो तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और कोडीन सिरप बरामद 
BJP slams Sayeda Hameed over illegal immigration (Photo: PTI)
सोनिया गांधी की करीबी ने कहा- भारत में रह सकते हैं बांग्लादेशी, बीजेपी ने जमकर साधा निशाना 
Drug Peddlers Held in Assam
असम में ड्रग्स माफिया के खिलाफ 3 बड़े ऑपरेशन... 20 हजार याबा टैबलेट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार 
Assam_Adhar_Rok
Assam में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड जारी करने पर 1 साल की रोक 

बातचीत के दौरान लड़के ने कहा कि उसके पास मुख्यमंत्री सरमा से निजी बातें करनी हैं. जिस पर मुख्यमंत्री सरमा ने लड़के को उनके घर गुवाहाटी बुलाने का आश्वासन दिया. लड़के के विदा लेते समय उन्होंने उसके गाल पर प्यार से हाथ भी फेरा. 

यह भी पढ़ें: 'असम के CM हिमंत बिस्वा को पुलिस अफसर ने की फंसाने की साजिश' मरांडी का बड़ा दावा, बोले- मेरे पास हैं सबूत

Advertisement

मुख्यमंत्री सरमा से मुलाक़ात कर लड़का बेहद ख़ुश नज़र आया और चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर वहां से चला गया. 

सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री सरमा के प्रशंसा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जिस सहजता और अपनापन से लड़के से मुलाक़ात की है वह उनके सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व को दर्शाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement