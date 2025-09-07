'तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा...', असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी, वीडियो हुआ वायरल

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके साथ एक 15-16 साल का लड़का साथ नज़र आ रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री बेहद ही अपनापन अंदाज से लड़के से बातचीत करते नज़र आए.

लड़का पहले मुख्यमंत्री पास के मुस्कराते आते हुए आता है और कहता है, 'सर, मैं आपके घर गुवाहाटी आना चाहता हूं.' इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया 'तुम मेरे घर गुवाहाटी आना चाहते हो?'

इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस लड़के का फ़ोन नंबर और नाम पूछा और फिर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने लड़के की मां को फ़ोन किया और कहा कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा.

बातचीत के दौरान लड़के ने कहा कि उसके पास मुख्यमंत्री सरमा से निजी बातें करनी हैं. जिस पर मुख्यमंत्री सरमा ने लड़के को उनके घर गुवाहाटी बुलाने का आश्वासन दिया. लड़के के विदा लेते समय उन्होंने उसके गाल पर प्यार से हाथ भी फेरा.

मुख्यमंत्री सरमा से मुलाक़ात कर लड़का बेहद ख़ुश नज़र आया और चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर वहां से चला गया.

सोशल मीडिया पर लोग मुख्यमंत्री सरमा के प्रशंसा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जिस सहजता और अपनापन से लड़के से मुलाक़ात की है वह उनके सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व को दर्शाता है.

