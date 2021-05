ओवैसी ने कसा पीएम मोदी पर तंज- डायमंड पर GST 0.25% और ऑक्सीजन पर 12%

कोरोना त्रासदी के बीच देश में इस महामारी पर जबरदस्त राजनीति भी होती दिख रही है. केंद्र, राज्य पर आरोप लगा रहा है और राज्य, केंद्र की रणनीतियों को कठघरे में खड़ा कर रहा है. अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. उन्होंने उनकी 'ईज ऑफ लिविंग' पॉलिसी पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर ज्यादा जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है. आखिर क्यों जरूरी वस्तु पर टैक्स लगा ज्यादा कमाई का प्रयास किया जा रहा है.

ओवैसी ने कसा पीएम मोदी पर तंज

असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ट्वीट कर भारत सरकार की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं. उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नजरों में 'ईज ऑफ लिविंग' का मतलब- पॉलिश डायमंड पर जीएसटी 0.25% और ऑक्सीजन पर 12%. इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और जोर दिया गया था कि कोरोना काल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. इसे टैक्स फ्री घोषित कर देना चाहिए.

जीएसटी कांउसिल की अहम बैठक

वैसे शुक्रवार को जीएसटी कांउसिल की अहम बैठक होने जा रही है. कहा जा रहा है कि उस बैठक में कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी कम किया जा सकता है. अभी के लिए कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अटकलों का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में सभी को यहीं उम्मीद है कि जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया जाएगा और आम लोगों को राहत मिलेगी. अभी ऑक्सीजन पर 12 प्रतिशत और वेंटिलेटर पर 20 प्रतिशत जीएसटी लगता है.

