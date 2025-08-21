'देशहित में सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट करें...', उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की सांसदों से अपील

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को INDIA ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और उनके समर्थन का ऐलान किया. सुदर्शन रेड्डी ने दिन में नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी का निष्पक्ष और प्रेरणादायक न्यायिक रिकॉर्ड उन्हें इस उच्च संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों की तरफ़ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज मुझसे मुलाक़ात करने आए थे. चुनाव की रणनीति और देश में अभी जो हालात चल रहे हैं, उस पर हमारी लंबी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि ये चुनाव गुप्त मतदान के तहत होता है. इसमें व्हिप नहीं चलता है. मैं सभी दलों के सांसदों से अपील करता हूं कि देशहित में सभी सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट करें, जिससे हमें एक निष्पक्ष उपराष्ट्रपति मिल सके.

विपक्षी दलों की तरफ़ से उप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी जी आज मुझसे मुलाक़ात करने आए थे। चुनाव की रणनीति और देश में अभी जो हालात चल रहे हैं, उसपर हमारी लंबी चर्चा हुई।



ये चुनाव गुप्त मतदान के तहत होता है, इसमें व्हिप नहीं चलता है। मैं सभी दलों के सांसदों से अपील… pic.twitter.com/sj3u8jhOhR — AAP (@AamAadmiParty) August 21, 2025



सुदर्शन रेड्डी को जिताने की कोशिश करेंगे: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि हम सब मिलकर सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में जिताने की कोशिश करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि रेड्डी का न्यायिक करियर बेहद प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने देशहित में निष्पक्ष फैसले दिए हैं. मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनके पक्ष में वोट करें.

उपराष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक दल का नहीं: रेड्डी



समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल का आभार जताते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक पद है. उन्होंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूं. उपराष्ट्रपति का कार्यालय राजनीतिक नहीं है. यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए. यही कारण है कि मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की. रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव मैदान में किसी पार्टी उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर उतरे हैं. बता दें कि इस चुनाव में एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं. उपराष्ट्रपति पद जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को दिए इस्तीफे के बाद खाली हुआ था.

