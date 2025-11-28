'भारत माता की जय नहीं बोलते, कैसे भारतीय हो?', अरुणाचल में युवाओं की मौलाना से बहस, Video

अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गनाइजेशन (APIYO) के सदस्यों का एक कथित अवैध मस्जिद में मौलाना से भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर राष्ट्रवाद और धार्मिक अभिव्यक्ति पर बहस छिड़ गई है. वायरल क्लिप में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है. यह वीडियो कबका है इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

और पढ़ें

वीडियो में, APIYO के महासचिव तापोर मेयिंग और अध्यक्ष तारो सोनम लियाक मौलाना द्वारा 'भारत माता की जय' कहने से इनकार करने पर उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए देखे जा सकते हैं. एक जगह लियाक को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है?'. APIYO के सदस्य मौलवी से 'भारत माता की जय' का नारा लगाने को कहते हैं, जिससे वह इनकार कर देता है. इस पर APIYO सदस्य कहते हैं 'भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो कैसे भारतीय हो?'

वायरल वीडियो में लियाक को मौलाना से 'बोलो... भारत माता की जय बोलो!' कहते हुए सुना जा सकता है, जिसके बाद टकराव और भी बढ़ जाता है. जवाब में मौलाना शांति से कहता है, 'भारत जिंदाबाद!'. जब APIYO के सदस्य फिर से 'भारत माता की जय' का नारा लगाने को कहते हैं, तो मौलाना जवाब में कहता है, 'भारत जिंदाबाद ही काफी है. भारत माता की जय नहीं बोलेंगे हम.' जल्द ही, और भी युवक जोर-जोर से 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए मस्जिद के पास आ जाते हैं.

Advertisement

अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी संगठन लंबे समय से कथित अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गनाइजेशन उन संरचनाओं के खिलाफ सक्रिय, जिन पर उनका आरोप है कि वे अनधिकृत हैं. APIYO ऐसे अनधिकृत धार्मिक ढांचों को आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों और राज्य के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए खतरा मानता है. इस वायरल वीडियो पर स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----