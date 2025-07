आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सियाचिन में अग्रिम चौकियों का किया दौरा, जवानों से की मुलाकात

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियाचिन की अपनी पहली यात्रा में, थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र की एक अग्रिम चौकी का दौरा किया और 18 जम्मू-कश्मीर राइफल्स के जवानों और अधिकारियों से बातचीत की. यह यात्रा जनरल द्विवेदी के लिए भावनात्मक थी, क्योंकि यह उन्हें उसी बटालियन में वापस ले गई जिसमें वे कभी कमीशंड हुए थे और बाद में कमान संभाली थी.

इस यात्रा के दौरान, सेना प्रमुख ने सात जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) से मुलाकात की, जिन्होंने सैनिक के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान बटालियन में उनके नेतृत्व में काम किया था. भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट किया, 'वास्तव में पुरानी यादों से भरे एक मार्मिक क्षण में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) सात जूनियर कमीशंड अधिकारियों (JCOs) के साथ फिर से मिले, जिन्होंने युवा सैनिकों के रूप में बटालियन में उनके नेतृत्व में काम किया था.'

जनरल द्विवेदी ने मुलाकात के दौरान अपने पूर्व साथियों के साथ पुरानी यादें ताजा कीं और उनके साथ बिताए भावुक पलों को साझा किया. भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच, सीओएएस ने पुरानी यादें ताजा कीं, भावुक पल साझा किए और सैनिकों के साथ सौहार्द और भाईचारे के अटूट बंधन का जश्न मनाया.'

इससे पहले शनिवार को सेना प्रमुख ने 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर अपने संबोधन के दौरान ‘रुद्र’ नामक एक नई ऑल-आर्म्स ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि ब्रिगेड के लिए मंजूरी एक दिन पहले ही दी गई थी, जो भारत की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

