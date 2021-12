'रेप के मजे लो'...कांग्रेस MLA के बयान पर संसद में हंगामा, BJP बोली- अब लड़कियों के लिए लड़ने का समय

Congress MLA Ramesh Kumar Statement: कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर की गई बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी पर माफी मांग ली है. लेकिन उनके बयान पर बवाल जारी है. बीजेपी नेताओं की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है.

उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में कहा है कि अगर इससे महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं है. मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं. उन्होंने यह भी कहा कि मैंने माफी मांग ली है, अब इस मामले को और न खींचा जाए.

If it hurts the sentiments of women, I've no problem apologising. I apologize from the bottom of my heart: Congress MLA KR Ramesh Kumar in Karnataka Assembly on his 'rape' remark made in the House yesterday.



"He has apologized, let's not drag it further," says Speaker VH Kageri. pic.twitter.com/7u3HeaSbLr — ANI (@ANI) December 17, 2021

हालांकि कल, जब उनसे इस मामले पर माफी की मांग की जा रही थी, तब उन्होंने जिस तरह से हाथ हिलाया वह ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें उनके किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं है.

#WATCH | Bengaluru: Karnataka Congress MLA Ramesh Kumar evades reporters' questions on if he will apologise for his 'rape' remark made in the state Assembly, yesterday. pic.twitter.com/kUS1IVnIUx — ANI (@ANI) December 17, 2021

रेप पर दी थी असंवेदनशील टिप्पणी

कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि 'जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता, तो लेटिए और मजे लीजिए.' हैरानी वाली बात यह थी कि कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी आपत्ति जताने के बजाय इस पर ठहाके लगाकर हंसने लगे.

देश भर से हो रही है इस्तीफे की मांग

रमेश कुमार इस विवादित टिप्पणी पर अब बुरी तरह घिर गए हैं. न सिर्फ उनकी ही पार्टी की महिला विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला बल्कि देश भर से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है.

मामले पर कांग्रेस का बयान

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच हुए बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील मजाक को अस्वीकार करती है. कस्टोडियन और सीनियर विधायक के रूप में स्पीकर से रोल मॉडल होने की उम्मीद की जाती है और उन्हें इस तरह के अस्वीकार्य व्यवहार से बचना चाहिए.

Congress Party disapproves the exchange of highly objectionable & insensitive banter between Karnataka Assembly Speaker & Sr. Congress MLA in the House.



Speaker as custodian & Sr legislators are expected to be role models & should desist from such unacceptable behaviour. — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) December 17, 2021

मामले पर राजनीति शुरू

लोकसभा में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 'अगर आप महिला का सम्मान करते हैं तो आइए यहां खड़े होकर उस व्यक्ति का विरोध कीजिए, जो ये कहता है कि अगर महिलाओं का रेप किया जाता है तो उन्हें उसका आनंद लेना चाहिए. जो लोग यहां आकर विरोध करते हैं मैं उनसे कहना चाहती हूं कि वह अपनी पार्टी के पास जाएं और उस वयक्ति को सजा दिलाएं फिर हम देखेंगे कि कौन महिलाओं और बच्चों को न्याय दिलाने की बात करता है.'

वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट मांगने के लिए कांग्रेस कहती है- 'लड़की हूं लड़ सकती हूं!' इलेक्शन के बाद कांग्रेस के नेता कहते हैं 'जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता, तो मजे लीजिए.' ये है कांग्रेस का दोगलापन. उन्होंने कहा-'आप लड़की है,अब लड़ने का समय है, Ramesh जी को पार्टी से निकलिए'.

For Votes the slogan used by Congress is “लड़की हूँ लड़ सकती हूँ”!

Post Elections the slogan that Congress leader comes up with is “Enjoy Rape,when it’s inevitable”!

Such is Congress’ hypocrisy!

Priyanka ji “आप लड़की है,अब लड़ने का समय है,Ramesh जी को पार्टी से निकलिए”! — Sambit Patra (@sambitswaraj) December 17, 2021

महिला आयोग ने कहा माफी काफी नहीं है

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि 'सिर्फ़ माफी मांग लेना काफी नहीं है. इसकी सोच बलात्कारी की तरह है और इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए. विधानसभा में इसका कोई काम नहीं है, मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक सरकार इसपर कड़ी कार्वाई करेगी.'

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटिया और रेपिस्ट सोच वाले आदमी को कोई हक़ नहीं बनता कि वो विधानसभा में बैठे. मेरी अपील है कर्नाटक सरकार से इस आदमी पे FIR दर्ज कर अरेस्ट किया जाए, विधानसभा से बर्खास्त किया जाए और इसकी VIP सिक्यूरिटी छीनी जाए.

दिल्ली के एनजीओ ने कराई FIR दर्ज

दिल्ली के एक एनजीओ, द सोसाइटी फ़ॉर सिक्योरिंग जस्टिस ने कांग्रेस विधायक केआर रमेश कुमार खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और कर्नाटक के राज्यपाल से उनके खिलाफ कार्यवाई की मांग की है.

पहले भी दे चुके हैं ऐसा बयान

ये पहली बार नहीं है जब रमेश कुमार ने इतनी असंवेदनशील टिप्पणी की है. फरवरी 2019 में जब रमेश कुमार विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि वो 'रेप विक्टिम' की तरह महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा था, 'मेरी स्थिति एक बलात्कार पीड़िता की तरह हो गई है. बलात्कार एक बार होता है. अगर आपने इसे वहीं छोड़ दिया तो ये वहीं बीत जाता है. लेकिन जब आप शिकायत करते हैं कि आपके साथ दुष्कर्म हुआ है तो आरोपी को जेल में डाल दिया जाता है. उसके वकील पूछते हैं कि ये कैसे हुआ? कब हुआ और कितनी बार हुआ? दुष्कर्म एक बार होता है लेकिन कोर्ट में ये 100 बार होता है. ऐसी ही मेरी स्थिति है.'