'वोट चोरी' पर बीजेपी का काउंटर क्लेम... अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली और बंगाल का उदाहरण देकर घेरा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर लीडर और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' को आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जब SIR लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार नहीं छिने तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है."

उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है. क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार-बार कांग्रेस को नकारा, तो अब कांग्रेस केवल अपने घुसपैटिए वोटबैंक तक सीमित रहना चाहती है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "हारते ये हैं और इल्ज़ाम चुनाव आयोग (ECI) और बीजेपी पर लगाते हैं. धूल इनके चेहरे पर थी और आईना साफ़ करते रहे. कल कोई कांग्रेस नेता बोले कि राहुल गांधी ने ‘भयंकर’ कर दिया, मैं कहूंगा भयंकर नहीं, बल्कि ‘ब्लंडर’ किया है. चुनाव के समय संविधान को लेकर भ्रम फैलाया और अब फिर से झूठ बोल रहे हैं. इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा."

'रायबरेली, डायमंड हार्बर...'

अनुराग ठाकुर ने कहा, "रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218 हर जगह इनका नाम है. हाउस नंबर 189 के पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए हैं. बंगाल के डायमंड हार्बर में के हाउस नंबर 0011, बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों वोटर्स रजिस्टर हुए हैं."

उन्होंने आगे कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर किए गए हैं, राहुल जी और सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे.

अनुराग ठाकुर ने कहा, "राहुल गांधी जी दो बार चुनाव लड़े, प्रियंका जी एक बार चुनाव लड़ीं. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स की एडिशन हुई है. आपने तो तीन बार वोट ले लिया. क्या आपने यह कभी नहीं देखा. यह कैसे हुआ?"

अनुराग ठाकुर ने कहा, "महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि वोटर का नाम बढ़ाया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी मतदान करने वालों का अपमान कर रही है. राहुल गांधी के आंकड़े और वो खुद झूठे हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने ही दलित नेता को पार्टी से निकाल दिया. "सच्चे भारतीयों और पक्के नागरिकों का ही वोट होना चाहिए. रायबरेली में बहुत से लोग 3-4 बूथ पर वोट करते हैं. डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल) में खुर्शीद आलम बार-बार लिस्ट में आते हैं, लेकिन उनके पिता का नाम हर बार बदल जाता है. एक ही जगह 52 वोटर हैं. क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा देंगे?"

---- समाप्त ----